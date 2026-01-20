Groenlandia: Trump asegura que será de EEUU, "no hay vuelta atrás"

El intento de Trump de comprar el territorio autónomo danés ha sacudido el orden mundial, y el presidente estadounidense ha intensificado la presión sobre los líderes europeos por su rechazo a su plan de apoderarse de la estratégica isla ártica.

"Acepté una reunión de las diversas partes en Davos, Suiza", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ­En eso todos estamos de acuerdo!".

Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita el vasto territorio de Groenlandia, dado el aumento de las actividades militares de Rusia y China en las cercanías y el derretimiento del hielo ártico debido al cambio climático.

En otra publicación, compartió una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece sosteniendo una bandera estadounidense junto a un cartel que dice "Groenlandia - Territorio estadounidense establecido en 2026", flanqueado por su vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump, a quien se espera en Davos el miércoles, compartió otra imagen generada por IA de líderes mundiales en una reunión en la que presenta un mapa con la bandera estadounidense que abarca Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Un Trump envalentonado ha intensificado las amenazas a Groenlandia tras enviar fuerzas estadounidenses para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También ha prometido anexar Canadá y se refiere habitualmente a ese país como el estado número 51 de EE. UU.

Trump también escribió en Truth Social que tuvo una "muy buena conversación telefónica" sobre Groenlandia con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente estadounidense publicó una captura de pantalla que, según él, mostraba un mensaje de Rutte diciendo que estaba "comprometido a encontrar una solución para Groenlandia".

Trump dijo que no creía que los líderes europeos se opusieran demasiado a su intento de apoderarse del territorio, y declaró a la prensa el lunes: "No pueden protegerlo". (ANSA).