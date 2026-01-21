Groenlandia: Trump, "no aplicaré aranceles por Groenlandia"

Trump hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales, Truth, tras una reunión "constructiva" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Tras una reunión muy productiva que mantuve con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos definido el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y, de hecho, sobre toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será sumamente beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", escribió Donald Trump en Truth.

"El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según corresponda, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente", apuntó el presidente de Estados Unidos. (ANSA).