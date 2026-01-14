Groenlandia: Trump no cede; Suecia, Alemania y Francia envían tropas

Para el comandante en jefe, quien durante meses ha enfatizado el riesgo de que el territorio autónomo del Ártico caiga en manos de Rusia y China, se trata de una cuestión de seguridad. Pero también de recursos naturales, petróleo y tierras raras, de los que Groenlandia es rica.

Según estimaciones de académicos y exfuncionarios, Estados Unidos podría pagar hasta US$700.000 millones para anexionarlo, la mitad del presupuesto anual del Pentágono. Para el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, el control de la isla por parte de Trump es "absolutamente innecesario".

El ministro afirmó que su gobierno está "listo y disponible" para aumentar la seguridad en el Ártico y que continuará las conversaciones con Washington en las próximas semanas a través de un grupo de trabajo de alto nivel. Sin embargo, también admitió que, durante su reunión en el Edificio Eisenhower, él y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, no lograron cambiar de opinión al magnate.

"Es evidente que el presidente estadounidense desea conquistar Groenlandia, y hemos dejado inequívocamente claro que esto no nos conviene". Motzfeldt se hizo eco de esta afirmación, quien, en el lenguaje de su pueblo, declaró sin rodeos que Groenlandia "no quiere ser conquistada por Estados Unidos".

Dinamarca anunció recientemente que reforzará su presencia militar en Groenlandia y se centrará en una mayor presencia de la OTAN en el Ártico. Quizás en respuesta a las críticas de Estados Unidos a sus inversiones en defensa en la zona. A petición de Copenhague, Suecia también contribuirá enviando personal militar.

"Algunos oficiales de las fuerzas armadas suecas llegan hoy a Groenlandia para preparar los próximos pasos del ejercicio danés 'Operación Resistencia Ártica'", anunció el primer ministro Ulf Kristersson en X. Los primeros soldados alemanes también podrían llegar a la isla ártica esta semana. Según Bild, una primera patrulla de reconocimiento podría partir en breve.

París también ha declarado estar lista para participar en la misión. A medida que la situación en el Ártico se intensifica hasta convertirse en una confrontación entre Europa y Estados Unidos, Donald Trump continúa su campaña expansionista en redes sociales.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional", reiteró en Truth. "La OTAN se fortalecerá y será más eficaz con Groenlandia en manos estadounidenses", añadió el magnate, quizás corrigiendo parcialmente la declaración que hizo en una extensa entrevista con el New York Times, en la que se mostró dispuesto a elegir entre anexar la isla y mantener la unidad de la Alianza Atlántica.

En esa entrevista, el presidente estadounidense llegó incluso a afirmar que el control de Groenlandia es "psicológicamente importante" para él. "La OTAN debería liderar el camino para lograrlo. Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China, ­y eso no puede suceder!", insistió el comandante en jefe, sosteniendo que la operación es "fundamental" para Golden Dome, el mega proyecto estadounidense de defensa antimisiles.

Esta opinión también fue compartida por la administración de Joe Biden, que creó una oficina específica en el Pentágono: la oficina de Política de Resiliencia Ártica y Global.

En 2024, la agencia desarrolló una estrategia para la región que enfatizaba la necesidad de Washington de aumentar sus capacidades de defensa en el Ártico, ampliar la cooperación en seguridad con sus aliados y fortalecer la preparación para operaciones militares. Posteriormente, la oficina fue clausurada por la administración Trump, que evidentemente tiene otros planes. (ANSA).