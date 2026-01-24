Groenlandia: Trump quiere soberanía de EE. UU. sobre zonas con bases

"Sí. Tendremos todo lo que queramos. Hay negociaciones interesantes en curso", dijo Trump en una entrevista exclusiva con el New York Post, al ser consultado sobre la posibilidad de que Washington tome control directo de zonas estratégicas del territorio autónomo danés.

Desde hace meses, el mandatario viene presionando abiertamente a Dinamarca para que ceda la soberanía de toda Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional y de competencia geopolítica en el Ártico. En reiteradas ocasiones, Trump sostuvo que "nada menos que la plena propiedad" de la isla sería aceptable para Estados Unidos.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Copenhague, y de creciente interés estratégico de las grandes potencias por Groenlandia, clave por su posición geográfica, sus recursos minerales y su rol en los sistemas de defensa y alerta temprana estadounidenses.

Hasta el momento, ni el gobierno danés ni las autoridades de Groenlandia respondieron públicamente a los últimos dichos del presidente estadounidense. (ANSA).