Groenlandia: Trump, "tendré la isla de un modo u otro"

El secretario general, Mark Rutte, de visita en Croacia, trata de gestionar la crisis de Groenlandia, después de que Donald Trump haya vuelto a amenazar con hacerse con la isla, reiterando que la obtendrá "de una forma u otra", incluso dispuesto a elegir entre el territorio ártico y la propia OTAN.

La fecha clave será la reunión de las autoridades danesas con Marco Rubio, prevista para el próximo miércoles.

No solo eso: una delegación de senadores estadounidenses viajará también a Dinamarca, invitada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. El interrogante es si Copenhague puede ofrecer algo, más allá de la cesión de Groenlandia.

Mientras tanto, los aliados hacen lo que pueden. Ursula von der Leyen ha adelantado que el próximo presupuesto de la UE incluirá un doble de fondos para Groenlandia, aunque sin entrar en detalles (la isla, por otra parte, ni siquiera forma parte del territorio comunitario).

El Reino Unido aparece como el país líder entre los miembros de la OTAN interesados en reforzar la seguridad en el Ártico, también en virtud de su relación privilegiada con las naciones nórdicas y bálticas.

El Mando Marítimo Aliado (Marcom), por ejemplo, tiene su sede en Northwood, en Inglaterra, y es clave para dirigir las operaciones navales y los ejercicios de la OTAN, así como para garantizar la disuasión y la defensa marítima.

El Mando Aliado para el Extremo Norte —la denominación de la OTAN para el Ártico— depende en cambio principalmente del Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk (Virginia, Estados Unidos), que en diciembre asumió la responsabilidad sobre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, integrando la defensa ártica bajo un único mando "para un mejor enfoque estratégico hacia Norteamérica y Europa".

En cierto modo, Estados Unidos ya controla Groenlandia, al menos en el ámbito de la OTAN.

Desde Nuuk, sin embargo, llega un nuevo portazo, esta vez en forma de comunicado oficial del Gobierno local.

"Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de adquirir el control de Groenlandia: se trata de algo que la coalición de Gobierno no puede aceptar bajo ninguna circunstancia", señala la nota difundida en redes sociales.

"Todos los Estados miembros de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, comparten un interés común en la defensa de Groenlandia, y la coalición de Gobierno groenlandesa cooperará con Dinamarca para garantizar que el diálogo y el desarrollo de la defensa se lleven a cabo en el marco de la cooperación de la OTAN", agrega.

Es, en esencia, lo que ya está ocurriendo. El acuerdo de defensa firmado en 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca concede a Washington un amplio margen de maniobra, y Copenhague no tendría objeciones a la apertura de nuevas bases estadounidenses en la isla.

Rutte confirmó que los contactos están en marcha.

"Actualmente estamos debatiendo el siguiente paso, es decir, cómo garantizar un seguimiento concreto de estas conversaciones para que la Alianza, de forma colectiva y a través de los aliados individuales, haga todo lo posible para garantizar la seguridad del Ártico, que, como todos coincidimos, debe ser una prioridad", declaró.

El Polo Norte, al fin y al cabo, es casi un lago de la OTAN.

Los países árticos son ocho: Estados Unidos y Canadá, además de cinco europeos (Dinamarca a través de Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia). A ellos se suma Rusia. Y una China cada vez más presente.

Más allá del aspecto militar, está la dimensión económica, y ahí la situación se complica. Las normativas medioambientales euro-danesas son mucho más estrictas que las estadounidenses. Si Trump, en materia de defensa, puede actuar a su antojo incluso sin anexionar Groenlandia, en la explotación de recursos no ocurre lo mismo.

Mientras tanto, en Washington se reunió el G7 de ministros de Finanzas para debatir sobre tierras raras y materias primas críticas. Diversificar el suministro "es una cuestión de seguridad nacional frente a posibles restricciones de la oferta", afirmó el ministro italiano Giancarlo Giorgetti.

(ANSA).