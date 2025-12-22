Groenlandia: Trump vuelve a la carga, furia de Dinamarca

"Jeff comprende la importancia de Groenlandia para nuestra seguridad nacional y defenderá con vehemencia los intereses de nuestro país para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo", escribió Trump el lunes (en su perfil de Truth.

Landry respondió al nombramiento en X, afirmando sentirse "honrado por el nuevo cargo".

"Es un honor servirle en este puesto voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos", declaró el nuevo enviado especial a la isla ártica, explicando que el nuevo cargo no interferirá con sus funciones como gobernador.

Tras el anuncio de Trump, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, convocó al embajador estadounidense en Copenhague, Kenneth A. Howery, para expresar las protestas formales del reino.

"Que el presidente Trump decida, de forma espontánea, nombrar a un enviado especial, me preocupa profundamente", declaró el ministro a la prensa danesa, enfatizando que, dado que Washington tiene un embajador "en el Reino de Dinamarca, es con él con quien mantendremos relaciones".

Respecto a la declaración de Landry, Rasmussen la calificó de "totalmente inaceptable".

"Tenemos un reino compuesto por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. Si queremos cambiar esta situación, las decisiones deben tomarse en el seno de la comunidad del reino", enfatizó.

El anuncio de Trump recibió también un rápido y contundente rechazo de las autoridades de la UE, de la que Dinamarca forma parte.

"La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para la UE, en la que nos proponemos colaborar con nuestros aliados y socios", escribió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en X.

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Estos principios son esenciales no solo para la UE, sino también para las naciones de todo el mundo. Nos solidarizamos plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", agregó Costa.

El mismo mensaje fue divulgado en sus redes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha mencionado repetidamente su deseo de anexar Groenlandia a Estados Unidos, debido a la importancia geoestratégica del territorio y sus potenciales recursos minerales.

En respuesta, Groenlandia, que tiene un gobierno autónomo pero pertenece a Dinamarca, ha declarado repetidamente que "no está en venta". (ANSA).