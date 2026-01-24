Groenlandia: Trump y un pingüino conquistando Groenlandia, ironías en las redes

La idea está inspirada en el documental de Werner Herzog de 2007 "Encuentros en el fin del mundo", que también muestra a un pingüino caminando solo, alejándose del grupo en dirección opuesta. Pero la imagen compartida por los administradores de redes sociales del magnate ha generado bastante ironía y memes en redes sociales, empezando por el hecho de que los pingüinos solo viven en el hemisferio sur.

Algunos le recuerdan al presidente que recortar la financiación a la educación podría no haber sido una buena idea, mientras que otros, en cambio, dejan hablar al pingüino: “¿Sabes que esto no es Groenlandia, verdad?”.

Otros publicaron un mapa que señala las zonas donde se puede encontrar el animal. Los más hostiles, sin embargo, sugirieron que el mejor compañero de Trump en la conquista de Groenlandia sería un oso polar.

El exministro de Defensa canadiense y primer ministro de Alberta, Jason Kenney, comentó: "En la misma semana que hizo el ridículo con Groenlandia y confundió repetidamente Islandia con Groenlandia, ahora su equipo confunde la Antártida con Groenlandia. La nación más poderosa del planeta está siendo dirigida como un payaso".

"Trump quiere reiterar una vez más que es un completo idiota. Groenlandia no es el hogar de los pingüinos, y Trump no tiene ningún derecho ni sobre Groenlandia ni sobre los pingüinos. ¿De verdad es la Casa Blanca? Entonces la Casa Blanca es una broma de ignorantes", repitió el economista sueco Anders Aslund.

Finalmente, hay quienes recuerdan otra metedura de pata de la Casa Blanca relacionada con estos animales, cuando el Día de la Liberación el recién elegido presidente también impuso aranceles a las islas Heard y McDonald, habitadas únicamente por inocentes pingüinos. (ANSA).