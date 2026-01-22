Groenlandia, un modelo de Guantánamo o Chipre, entre arrendamiento y soberanía

En ambos casos, el presidente estadounidense no controlaría todo el territorio, sino pequeñas áreas, suficientes para abordar y resolver las preocupaciones de seguridad nacional que han estado surgiendo durante semanas en torno a su reclamación sobre la isla.

Durante la reunión de Trump con el secretario general de la OTAN, el propio Mark Rutte informó que no se abordó la cuestión de la soberanía de Groenlandia, lo que indica un cambio en la reciente ofensiva de la administración estadounidense por el control y la posesión de la isla.

En el centro del acuerdo, según rumores, se encuentra una revisión del Tratado de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos, que permite a Washington desplegar tantas tropas como desee en la isla. También incluye un fortalecimiento del papel de la OTAN en el Ártico, incluyendo un comando multinacional de la OTAN en Groenlandia bajo el liderazgo estadounidense.

Se espera que el acuerdo también incluya medidas para frenar la presencia militar y económica de Rusia y China, otorgando a Estados Unidos derechos de extracción de tierras raras y la capacidad de desplegar misiles en la isla.

Utilizando el modelo de Guantánamo, Trump firmaría un contrato de arrendamiento de duración indefinida. "Guantánamo ofrece un modelo perfecto para resolver la disputa. Estados Unidos no necesita controlar toda Groenlandia, pero sí necesita arrendar las áreas que necesita, especialmente considerando que menos del 1% de la isla está habitada y el 80% está cubierto por la capa de hielo", afirma el Washington Post.

El diario también señala que por Guantánamo —según el acuerdo firmado en 1903 y el Tratado de 1934— Estados Unidos paga US$4.085 mensuales (el régimen cubano no ha recibido esta cantidad desde la revolución de 1959).

El modelo de Chipre se refiere al acuerdo entre Gran Bretaña y la isla. Londres ha tenido soberanía sobre sus dos bases en el país —Akrotiri y Dhekelia— desde su independencia en 1960. El tratado ha sido modificado, pero ambas bases se consideran territorio británico.

Por la forma en que Trump anunció el acuerdo, la idea de controlar incluso algunas zonas de Groenlandia parece atractiva, pero, como informa Politico, el presidente es conocido por cambiar de opinión con frecuencia sobre los acuerdos, incluso los negociados por su administración. (ANSA).