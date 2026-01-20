Groenlandia: Von der Leyen, 'nuestra respuesta será firme"

En un discurso ante el Foro Económico Mundial en la estación de esquí suiza, Von der Leyen advirtió que Trump corría el riesgo de hundir las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en una "espiral descendente" a causa del territorio autónomo danés.

Trump, quien se dirigirá a la reunión anual de las élites mundiales el miércoles, ha puesto a prueba la alianza transatlántica con su exigencia de hacerse cargo de Groenlandia.

Europa está sopesando contramedidas después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles a ocho países europeos por el conflicto en Groenlandia, aunque Washington ha afirmado que cualquier medida de represalia sería "imprudente".

"Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", declaró Von der Leyen en la reunión de líderes empresariales y políticos mundiales.

"Sumergirnos en una espiral descendente solo beneficiaría a los mismos adversarios que ambos estamos tan comprometidos a mantener fuera del panorama estratégico. Por lo tanto, nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", subrayó.

Trump ha utilizado el argumento de que quiere proteger Groenlandia de las supuestas amenazas rusas y chinas como justificación clave para apoderarse de este territorio estratégicamente ubicado, aunque los analistas sugieren que Pekín es un actor pequeño en la región. Los líderes de la UE celebrarán una cumbre de emergencia sobre Groenlandia en Bruselas el jueves.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también intervendrá en el foro el martes, tras haber tocado fondo en sus relaciones con Trump.

El líder estadounidense amenazó con imponer aranceles del 200% al vino y el champán franceses debido a la intención de Francia de rechazar una invitación para unirse a su "Junta de la Paz".

Los analistas han comparado la junta, destinada a resolver conflictos internacionales y que cobra una tarifa de US$ 1000 millones por un puesto permanente, con una versión de pago del Consejo de Seguridad de la ONU.

Trump confirmó el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, era uno de los varios líderes mundiales invitados a unirse, y declaró a la prensa sobre Macron que "nadie lo quiere", ya que "dejará el cargo muy pronto".

Si bien Macron se marchará el martes sin ver a Trump en Davos, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que intentará reunirse con el presidente estadounidense en el foro el miércoles.

En cambio, Macron envió un mensaje a Trump para proponer una cumbre del G7 en París el jueves sobre Groenlandia, así como maneras de poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania, con la asistencia paralela de Copenhague, Moscú y Kiev.

El Kremlin informó que el enviado ruso, Kirill Dmitriev, planea reunirse con miembros de la delegación estadounidense en Davos, la primera en dirigirse a la estación de montaña desde que los rusos fueron excluidos de la reunión tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Estados Unidos ha enviado una delegación inusualmente numerosa a Davos, en una señal de que quiere hacerse notar en la cumbre para líderes económicos y políticos mundiales. (ANSA).