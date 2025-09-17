Groq duplica su valoración a US$6900 millones gracias a apuestas de inversores por chips de IA

17 sep (Reuters) - La empresa emergente de chips Groq anunció el miércoles que recaudó US$750 millones, lo que supone más que duplicar su valoración hasta US$6900 millones en poco más de un año, en un momento en que Wall Street apuesta fuerte por el hardware que impulsa la tecnología de inteligencia artificial.

Groq, fundada por un antiguo ingeniero de Alphabet, se encuentra entre una larga lista de nuevos actores del sector de los chips que buscan capitalizar cientos de millones de dólares en inversiones en infraestructura de IA.

Su última ronda de financiación fue en agosto del año pasado, cuando recaudó US$640 millones que elevaron su valoración a US$2800 millones.

La ronda anunciada el miércoles fue liderada por Disruptive, con inversiones significativas de Blackrock, Neuberger Berman, Deutsche Telekom Capital Partners y un gran gestor de fondos de inversión de la costa oeste de Estados Unidos, dijo Groq.

Disruptive, una empresa de inversión en crecimiento con sede en Dallas que ha respaldado a empresas como Palantir y Spotify, ha invertido cerca de US$350 millones en Groq, según la empresa emergente.

En la ronda también participaron Samsung, Cisco, D1, Altimeter, 1789 Capital e Infinitum.

Groq es conocida por producir chips de inferencia de IA que optimizan modelos preentrenados.

El sector se centra cada vez más en el hardware diseñado para la inferencia, en lugar de los chips centrados en el entrenamiento que caracterizaron el primer periodo de desarrollo de la IA.

El principal fabricante de chips de IA, Nvidia, así como su rival más pequeño, AMD, se están preparando para ofrecer más chips centrados en la inferencia.

"La inferencia está definiendo esta era de la IA, y nosotros estamos construyendo la infraestructura estadounidense que la ofrece a alta velocidad y bajo costo", afirma Jonathan Ross, fundador y CEO de Groq.

Groq también consiguió en febrero un compromiso de US$1500 millones de Arabia Saudita para ampliar la entrega de sus chips avanzados de IA al país.

La empresa emergente ha dicho a los inversores que los contratos en Arabia Saudita ayudarán a obtener unos US$500 millones en ingresos este año, según informes anteriores de los medios de comunicación. (Reporte de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)