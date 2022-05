Grovara se asocia con Dubai Global Connect y abre su sede y sala de exposiciones en Oriente Medio

Filadelfia--(business wire)--may. 19, 2022--

Grovara, la experiencia sencilla de venta global al por mayor, anuncia que ha firmado un acuerdo de arrendamiento y ha pasado a constituir una sociedad formal para hacer negocios en Dubái como parte de una asociación con Dubai Global Connect (DGC), un mercado mayorista permanente que facilita los negocios entre compradores y vendedores internacionales.

El acuerdo integrar√° la primera plataforma de comercio digital global de Grovara con el mercado f√≠sico √ļnico de DGC, proporcionando una velocidad, confiabilidad y potencial de crecimiento sin precedentes para los compradores y vendedores mayoristas de DGC a nivel mundial.

Grovara aprovechar√° su mercado online B2B internacional con el ecosistema de salas de exposici√≥n de √ļltima generaci√≥n de DGC para el comercio mayorista de alimentos, mobiliario para el hogar y moda para potenciar la distribuci√≥n global de las marcas de bienes de consumo empaquetados. La plataforma digital de Grovara agiliza y automatiza el comercio mayorista global, y permite a los compradores encontrar y gestionar proveedores y vendedores, a la vez que exhiben y venden productos en l√≠nea y gestionan el cumplimiento.

¬ęEl futuro del comercio es digital, con un toque humano. Nuestro mercado global transformador ayudar√° a poner en l√≠nea al conjunto de marcas y compradores de Dubai Global Connect¬Ľ, afirma el cofundador y director general de Grovara, Abu Kamara. ¬ęNuestra tecnolog√≠a es un potenciador extraordinario para el comercio internacional, y junto con el mercado f√≠sico de vanguardia y personalizado de DGC, Dub√°i est√° listo para ser la plataforma de lanzamiento¬Ľ.

Las instalaciones de DGC pasar√°n a ser uno de los puntos m√°s destacados de ¬ęDubai South¬Ľ, el mayor proyecto urban√≠stico de Dub√°i. Este complejo se est√° desarrollando como un ecosistema de aviaci√≥n y log√≠stica que incluye infraestructuras de transporte multimodal que conectan aire, tierra y mar, as√≠ como proyectos residenciales y comerciales. DGC est√° situado entre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, que una vez finalizada su construcci√≥n ser√° el mayor aeropuerto del mundo, y el puerto de Jebel Ali, el m√°s activo de Oriente Medio.

Con 2500 millones de personas a menos de cuatro horas de vuelo y 5000 millones a un máximo de ocho horas, Dubái goza de reconocimiento mundial como lugar ideal para vivir, trabajar y divertirse, al tiempo que ofrece una regulación de zonas francas transparente y favorable a los negocios en todo el país. La Zona Franca Dubai South fomenta la inventiva, ofrece facilidad para hacer negocios y proporciona servicios integrales que permiten el 100 % de propiedad extranjera y la exención de impuestos personales y a las ganancias.

Grovara será la opción digital de venta al por mayor a nivel mundial para las nuevas empresas que buscan compradores y vendedores, con un descubrimiento, una fijación de precios y una compra sencillos que ahorran tiempo y gastos, además de ofrecer un mejor rendimiento a través de un mercado comisariado. Los vendedores confían en los gestores de documentación de exportación y operaciones automatizadas de Grovara y consiguen ventas más rápidas y valoraciones de marca al vender a más clientes.

¬ęNuestra tecnolog√≠a y nuestra experiencia en el pa√≠s servir√°n para que compradores y vendedores de toda la regi√≥n se re√ļnan a mitad de camino en Dub√°i, donde encontrar√°n todo el apoyo que necesitan para crecer¬Ľ, afirma la directora de ventas de Grovara, Eugenia Schlitter.

DGC ofrece una serie de espacios f√≠sicos y servicios para las marcas y los compradores, como salas de exposici√≥n, oficinas boutique, unidades de autoalmacenamiento seguras con acceso directo a las salas de exposici√≥n, y un centro de servicios inteligentes que cuenta con una ventanilla √ļnica para una gama de servicios empresariales. DGC tiene previsto tambi√©n un lujoso auditorio, un centro de innovaci√≥n, un centro de emprendimiento y un programa de actividades espec√≠ficas del sector durante todo el a√Īo.

¬ęNos complace dar la bienvenida a Grovara a la comunidad de Dubai Global Connect aqu√≠ en Dub√°i¬Ľ, comenta el responsable de desarrollo empresarial de DGC, Paul Boots. ¬ęGrovara podr√° aprovechar el ecosistema de salas de exposici√≥n f√≠sicas de DGC durante todo el a√Īo y mostrar algunas de las grandes marcas disponibles en su plataforma¬Ľ.

¬ęDub√°i es la puerta de entrada l√≥gica a los mercados emergentes, por lo que la combinaci√≥n de Grovara y DGC permitir√° a las marcas ampliar su alcance a un p√ļblico comprador global, a trav√©s de Dub√°i. Este tipo de asociaciones son las que apoyan la ambici√≥n de DGC de hacer de Dub√°i un lugar de referencia para el comercio internacional de alimentos B2B. Estamos deseando ayudarlos para que su negocio crezca¬Ľ.

Grovara garantiza una experiencia global de venta al por mayor como el primer mercado en línea que soporta miles de productos de bienes de consumo empaquetados (CPG, por sus siglas en inglés) para la exportación/importación en más de 50 países. Con oficinas en Filadelfia, México y Dubái, Grovara favorece la exportación e importación global con una plataforma ligera y tecnológica que proporciona herramientas de automatización e inteligencia. Grovara aprovecha la visibilidad, el descubrimiento y una experiencia de usuario intuitiva para conseguir una transacción y una gestión sencillas, creando una vía ágil para un potencial de crecimiento global dinámico. Para más información o para unirse al ecosistema comisariado, visite Grovara.com.

