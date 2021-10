Gruden rechaza ser racista tras derrota de los Raiders

LAS VEGAS (AP) — Jon Gruden insistió el domingo que no es racista, después de que los Raiders de Las Vegas perdieron su primer encuentro desde que se hizo público el comentario que hizo el entrenador en 2011 sobre el presidente del sindicato de jugadores DeMaurice Smith.

Gurden se disculpó por “los comentarios insensibles”, después de que le preguntaron por el correo electrónico que envió hace una década tras la derrota 20-9 ante los Bears de Chicago. La semana pasada, el diario Wall Street Journal reveló que Gruden, quien trabajaba para ESPN en aquel momento, se refirió de manera racista sobre los rasgos faciales de Smith en un correo electrónico.

“No soy racista", aseguró Gruden. “No puedo decirles lo enfermo que me siento. Me disculpé nuevamente con D Smith, pero me siento bien con quien soy y lo que he hecho toda mi vida. No tuve ninguna intención racial con esos comentarios. No soy esa persona. Me disculpo. No quiero seguir hablando al respecto”.

El quarterback de los Raiders Derek Carr estuvo entre los jugadores que se “sorprendieron” de escuchar los comentarios de Gruden hace una década. Carr indicó que Gruden habló sobre el asunto y dio su versión de lo que sucedió en una reunión con el equipo la mañana previa a que saliera la nota.

El líder de la organización Fritz Pollard Alliance, un grupo observador que promueve la diversidad en la NFL, indicó que el comentario de Gruden es un indicativo del racismo que se encuentra en varios niveles del deporte profesional.

Rod Graves, el director ejecutivo de Alliance, también dio un indicio de que busca que se castigue a Gruden.

“Los comentarios insensibles que realizó Jon Gruden sobre DeMaurice Smith son un indicativo del racismo que existe en todos los niveles del deporte profesional”, señaló Graves en un comunicado. “Más allá, revela que la travesía que tienen que recorrer los afroestadounidenses y las minorías en el deporte está plagado de pensamientos incontenibles en los niveles más altos”.

“Esperamos que la liga y los dueños del equipo aborden el asunto y que presenten una solución acorde a estas palabras dolorosas”, añadió.

La liga está investigando el asunto y una persona que tiene conocimiento de la pesquisa comentó a The Associated Press que una acción disciplinaria es posible. La persona habló en condición de anonimato debido a que los detalles de la investigación de la liga no son públicos.

El comentario de Gruden que realizó a través de un correo electrónico al entonces presidente de Washington Football Team, Bruce Allen, ocurrió durante el paro de jugadores en 2011. Gruden dijo al diario que estaba molesto por las negociaciones laborales y que no confiaba en la dirección que tomó el sindicato. Ofreció disculpas por su comentario, de acuerdo con el periódico.

“Dumboriss Smith tiene labios del tamaño de llantas Michellin”, escribió Gurden.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, dijo el viernes en un comunicado, que el email de Gruden no refleja los estándares del equipo.