Grupo Abra espera autorizaciones para unir a aerolínea Sky y salir a mercado de acciones EEUU

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 10 dic (Reuters) - Grupo Abra, que integra a las aerolíneas colombiana Avianca y a la brasileña Gol, buscará fortalecer la conectividad en 2026 mientras espera autorizaciones para una posible apertura al mercado bursátil de Estados Unidos y la unión con Sky como parte de su expansión, dijo el miércoles el presidente del holding.

Abra, creado en 2022 con sede en el Reino Unido y que tiene una participación estratégica en Wamos Air, con operaciones en Europa, busca con la alianza capturar eficiencias operativas, ampliar rutas y consolidar una red que le permita competir con mayor solidez frente a otros grupos regionales.

El conglomerado presentó en noviembre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, un borrador confidencial para una posible oferta pública inicial de acciones, como parte de un plan para explorar nuevas fuentes de financiación para su expansión.

Grupo Abra también firmó un principio de acuerdo para que la chilena Sky se una al conglomerado, proceso que depende de las autorizaciones de los organismos reguladores, afirmó Adrian Neuhauser en una conferencia de prensa en Bogotá.

"Los pasos que siguen son regulatorios. Tenemos un acuerdo, tenemos un marco de acuerdo, lo estamos convirtiendo en documentación definitiva, pero tiene que ser un tema más de proceso que otra cosa y, al mismo tiempo, los reguladores ven esto correctamente como una integración y entonces van a revisar todos los temas de concentración de mercado, de cómo cambia el nivel de competencia", dijo el ejecutivo.

"No es que tengamos nada en el tintero, pero también nosotros no estamos cerrados a otra oportunidad. A medida que veamos oportunidad, la vamos a revisar", aseguró el presidente de Grupo Abra al responder sobre posibles adquisiciones en el futuro.

El conglomerado tiene actualmente órdenes de compra por 246 aeronaves para modernizar su flota hasta el 2032, reveló Neuhauser, quien aseguró que solo reanudarán las operaciones de Avianca a Venezuela cuando bajen las tensiones.

El grupo aéreo suma actualmente alrededor de 300 aviones que le permiten operar en 25 países y cubrir más de 140 destinos con 30.000 empleados. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)