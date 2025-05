Grupo activista amenaza a meta con recurso judicial por uso de datos para entrenamiento de ia

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 14 mayo (Reuters) - El grupo austriaco NOYB solicitará una medida cautelar contra Meta Platforms, anunció el miércoles, que podría dar lugar a importantes reclamaciones si el gigante tecnológico sigue adelante con sus planes de utilizar los datos personales de los europeos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA).

La organización NOYB (None Of Your Business), liderada por el activista Max Schrems, envió el miércoles una carta de cese y desistimiento a Meta, que tiene previsto empezar a utilizar los datos personales de los usuarios europeos de Instagram y Facebook a partir del 27 de mayo.

Meta ha alegado un interés legítimo en virtud de las normas de privacidad de la UE para utilizar los datos de los usuarios para entrenar y desarrollar sus modelos de IA generativa y otras herramientas de IA que pueden compartirse con terceros.

El gigante tecnológico estadounidense dijo el mes pasado que los usuarios recibirían un enlace a un formulario que les permitiría oponerse al uso de sus datos con fines de entrenamiento y que no se utilizarían los mensajes privados ni los datos públicos de las cuentas de usuarios menores de 18 años.

Schrems criticó la justificación de Meta.

El Tribunal de Justicia Europeo ya ha dictaminado que Meta no puede alegar un "interés legítimo" en dirigir publicidad a los usuarios. ¿Cómo va a tener un 'interés legítimo' en succionar todos los datos para el entrenamiento de IA?", dijo en un comunicado.

"Actualmente estamos evaluando nuestras opciones para presentar medidas cautelares, pero también existe la opción de una demanda colectiva posterior por daños no materiales. Si pensamos en los más de 400 millones de usuarios europeos de Meta que podrían reclamar daños y perjuicios por un importe aproximado de 500 euros, podemos echar cuentas", dijo Schrems.

Según NOYB, el requerimiento podría presentarse al amparo del Recurso Colectivo de la UE, que permite a los consumidores interponer demandas colectivas contra empresas del bloque. Meta tiene de plazo hasta el 21 de mayo para responder.

Meta rechazó los argumentos de NOYB, alegando que su planteamiento se ajusta a las orientaciones del Consejo Europeo de Protección de Datos y es consecuencia de las conversaciones mantenidas con el organismo irlandés de protección de la intimidad.

"Los argumentos de NOYB son erróneos desde el punto de vista de los hechos y de la ley", dijo un portavoz de Meta.

"Hemos proporcionado a los usuarios de la UE una forma clara de oponerse a que sus datos se utilicen para entrenar IA en Meta, notificándoles por correo electrónico y notificaciones en la aplicación que pueden oponerse en cualquier momento".

NOYB, que el año pasado instó a las autoridades de la UE encargadas de velar por la privacidad a actuar, dijo que Meta podría dar a los usuarios una opción de inclusión en lugar de exclusión y también proporcionar condiciones claras para el entrenamiento de IA, como el uso de datos de usuario anonimizados, en línea con las normas de privacidad de la UE. (Reporte de Foo Yun Chee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)