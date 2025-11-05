Grupo agrícola chino invertirá US$1.500 millones en proyecto en Kazajistán: ministerio

ALMATY, 5 de noviembre (Reuters) - La empresa china Hopefull Grain & Oil Group tiene previsto invertir 15.000 millones de dólares en un proyecto de procesamiento de grano en la región septentrional kazaja de Akmola, informó el miércoles el Ministerio de Agricultura de Kazajistán.

Se prevé que la planta produzca ácido cítrico, jarabes de glucosa-fructosa, bioetanol, concentrados para piensos y concentrados proteínicos.

El Ministerio no facilitó plazos para el proyecto.

Kazajistán, el mayor productor de cereales de Asia Central, terminó su cosecha a principios de noviembre, recogiendo la cifra récord de 27,1 millones de toneladas.

Tradicionalmente suministra grano a los países vecinos de Asia Central, así como a Irán y Afganistán. (Reporte de Mariya Gordeyeva, Escrito por Felix Light, Editado en Español por Ricardo Figueroa)