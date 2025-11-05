Grupo agrícola chino invertirá US$1.500 millones en proyecto en Kazajistán: ministerio
- 1 minuto de lectura'
ALMATY, 5 de noviembre (Reuters) - La empresa china Hopefull Grain & Oil Group tiene previsto invertir 15.000 millones de dólares en un proyecto de procesamiento de grano en la región septentrional kazaja de Akmola, informó el miércoles el Ministerio de Agricultura de Kazajistán.
Se prevé que la planta produzca ácido cítrico, jarabes de glucosa-fructosa, bioetanol, concentrados para piensos y concentrados proteínicos.
El Ministerio no facilitó plazos para el proyecto.
Kazajistán, el mayor productor de cereales de Asia Central, terminó su cosecha a principios de noviembre, recogiendo la cifra récord de 27,1 millones de toneladas.
Tradicionalmente suministra grano a los países vecinos de Asia Central, así como a Irán y Afganistán. (Reporte de Mariya Gordeyeva, Escrito por Felix Light, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 4
Champions League: Mac Allister, un crack para derribar al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que se despertó