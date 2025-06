Grupo apoyado por EEUU que reparte ayuda en Gaza retrasa la reapertura de los centros

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

By Nidal al-Mughrabi, Alexander Cornwell

EL CAIRO/JERUSALÉN, 5 jun (Reuters) -

Una controvertida empresa privada de distribución de ayuda en Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, aún no había reabierto sus centros de entrega en el enclave a media mañana del jueves, un día después de cerrarlos tras una serie de tiroteos mortales cerca de sus operaciones.

La Fundación Humanitaria de Gaza dijo el miércoles que sus centros no reabrirían a la hora habitual debido a trabajos de mantenimiento y reparación.

Un palestino con cuatro hijos de Jan Yunis, en Gaza, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad, dijo a Reuters que el centro de la fundación en la cercana Ráfah no había reabierto a media mañana. La Fundación Humanitaria de Gaza no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El grupo, que ha sido duramente criticado por organizaciones humanitarias y Naciones Unidas, comenzó a distribuir ayuda la semana pasada. La ONU ha advertido de que la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza corren riesgo de hambruna tras 11 semanas de bloqueo israelí del enclave.

Mientras tanto, Israel anunció que había recuperado los cadáveres de dos rehenes de Gaza de doble nacionalidad israelí y estadounidense. Gadi Hagi y su esposa Judy Weinstein-Hagi fueron asesinados y trasladados a Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Cincuenta y seis rehenes permanecen en cautividad y se cree que menos de la mitad están vivos.

El ejército israelí ha intensificado sus operaciones en Gaza desde que rompió un frágil alto el fuego con Hamás en marzo y se ha hecho con

más territorio

mientras

el Gobierno

sigue

presionando para acabar con el grupo miliciano.

Al menos 16 palestinos murieron el jueves en ataques israelíes en Gaza, entre ellos cuatro periodistas, en un ataque contra un hospital en el norte del enclave, según las autoridades sanitarias locales. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

La renovada campaña ha aislado aún más a Israel en un contexto de una creciente presión internacional.

El miércoles, el veto de Estados Unidos bloqueó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, respaldado por los otros 14 miembros, que exigía un "alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" y el acceso total y sin restricciones de la ayuda a Gaza. Bajo la presión mundial, Israel permitió la reanudación de las entregas de ayuda limitada dirigida por la ONU el 19 de mayo. Una semana después, la relativamente desconocida Fundación Humanitaria de Gaza puso en marcha un nuevo sistema de distribución de ayuda que prescinde de las agencias tradicionales. TIROTEOS La Fundación Humanitaria de Gaza interrumpió las distribuciones el miércoles y dijo que estaba presionando al ejército israelí para que reforzara la seguridad de los civiles más allá del perímetro de sus operaciones, después de que decenas de palestinos murieran tiroteados cerca del emplazamiento de Ráfah durante tres días consecutivos esta semana. Los detalles exactos de lo ocurrido siguen sin estar claros, pero el ejército israelí dijo que sus soldados hicieron disparos de advertencia en cada incidente. La fundación ha afirmado que la ayuda se distribuyó de forma segura desde sus emplazamientos sin ningún incidente. La organización estadounidense, que utiliza empresas privadas de seguridad y logística de Estados Unidos para transportar la ayuda a sus centros de distribución dentro de Gaza, desde donde se recoge, ha dicho que hasta ahora ha distribuido al menos 7 millones de comidas. La ONU y grupos internacionales de ayuda se han negado a trabajar con la fundación porque dicen que no es neutral, militariza la ayuda y fuerza el desplazamiento de palestinos. Los musulmanes de todo el mundo comenzarán a celebrar el Eíd al-Adha a partir del jueves, una festividad que suele estar marcada por el sacrificio de ganado, pero en Gaza escasean los alimentos tras casi dos años de guerra. Samed, de 32 años, padre de tres hijos y refugiado con su familia en Jan Yunis, dijo que estaba esperando la reapertura del centro de la fundación en Ráfah para poder recoger alimentos para sus hijos antes de la Fiesta del Sacrificio. Hasta ahora, la fundación ha establecido centros de ayuda en el sur y el centro de Gaza, pero no en el norte. Desplazarse por el territorio es peligroso, ya que hay cohetes y proyectiles sin detonar que dificultan a muchos llegar a los lugares de distribución de ayuda. Para los palestinos del norte de Gaza, aislados de los puntos de distribución del sur, incluso eso sigue estando fuera de su alcance. La guerra en Gaza se ha prolongado desde 2023, después de que milicianos de Hamás mataran a 1200 personas en Israel en un ataque el 7 de octubre y se llevaran a 251 rehenes al enclave, según los recuentos israelíes. Israel respondió con una campaña militar que ha matado a más de 54.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. (Información de Nidal Al Mughrabi en El Cairo y Alexander Cornwell en Jerusalén; información adicional de Jana Choukeir en Dubái y Emily Rose en Jerusalén; edición de Philippa Fletcher y Sharon Singleton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)