Grupo Atlantigo se expande al sector hotelero con la incorporación de FlexMyroom

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Grupo Atlantigo ha anunciado este lunes la incorporación de FlexMyRoom, empresa tecnológica que permite integrar de forma nativa seguros de cancelación y asistencia en viaje en las reservas hoteleras, según un comunicado. La operación, que supone una "importante" inversión societaria, efectiva desde este mes de agosto, se enmarca dentro de una alianza estratégica que responde a las demandas del sector para ofrecer una experiencia de reserva "más flexible, segura y rentable", que mejora tanto el 'revenue' hotelero como la confianza del cliente. Desde el grupo ha resaltado que esta incorporación potencia y amplía sus capacidades, reafirmando su propósito de "construir el futuro de los riesgos de viaje" y generar nuevas oportunidades de crecimiento y proyección internacional. En palabras del CEO de Grupo Atlantigo, Manuel López, representa un paso natural en la evolución de la firma. "Su propuesta tecnológica encaja plenamente con nuestra misión de construir el futuro de los riesgos de viaje y seguir protegiendo el turismo con soluciones innovadoras que aporten seguridad y confianza a la industria", ha añadido. Fundada en 2020, FlexMyRoom permite a los hoteles transformar reservas no reembolsables en flexibles y añadir seguros de asistencia en viaje en sus canales de venta, generando ingresos complementarios, mayor protección para el hotel y más valor para el huesped.