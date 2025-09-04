Grupo BMV de México planea lanzar opciones para importantes acciones estadounidenses como Amazon

*

Grupo BMV estrenará opciones sobre grandes acciones estadounidenses a finales de 2025

*

Director general de BMV ve repunte en OPI debido a nuevas reglas de cotización

*

Operador bursátil lanzará plataforma electrónica para operar con bonos mexicanos

Por Anirban Sen

NUEVA YORK, 4 sep (Reuters) - El principal operador bursátil de México planea listar opciones sobre importantes acciones estadounidenses como Amazon, Apple y otros grandes nombres a finales de este año, dijo su director general Jorge Alegría, a Reuters.

Grupo BMV, o Bolsa Mexicana de Valores, estrenará opciones sobre acciones internacionales cotizadas en bolsa, preferidas por los inversionistas minoristas mexicanos, comenzando con grandes empresas tecnológicas estadounidenses, dijo Alegría en una entrevista.

Las opciones se negociarán en México, se compensarán y estarán garantizadas en pesos y complementarán la negociación en efectivo de acciones extranjeras a nivel local, añadió.

"Estamos invirtiendo dinero en tecnología para permitir un mercado de opciones más activo para las acciones en México", dijo Alegría.

El directivo asumió el cargo el año pasado con la tarea de aumentar la liquidez en una bolsa en decadencia y revitalizar las operaciones, ya que varios grandes nombres se han ido en los últimos años.

Por otra parte, el operador bursátil con sede en Ciudad de México espera un repunte en las cotizaciones de empresas pequeñas y medianas a través de vehículos de adquisición de propósito especial, o SPAC, como se les conoce popularmente.

México cuenta con sus propios vehículos de inversión que cotizan en bolsa, denominados CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) o CERPIs (Certificados de Proyectos de Inversión) y en gran medida operan fideicomisos de infraestructura alojados por administradores como Mexico Infrastructure Partners, Credit Suisse y BlackRock.

Alegría espera que las nuevas reglas de cotización simplificadas de México ayuden a más empresas medianas a salir a bolsa en el corto plazo y que el primer acuerdo bajo el nuevo marco se lance a fines de este año.

A fines de 2023, México lanzó nuevas reglas que facilitarían que las empresas más pequeñas busquen cotizaciones en el mercado de valores y que las empresas que cotizan en bolsa puedan buscar acuerdos como ofertas de seguimiento y emisiones de deuda.

Las nuevas regulaciones formaron parte de un esfuerzo radical para revitalizar los mercados de capitales mexicanos, que han tenido dificultades para atraer grandes OPI en los últimos años.

El año pasado, el minorista local BBB Foods decidió buscar cotizar en las bolsas estadounidenses para aprovechar valoraciones más altas, en lugar de lanzar una venta de acciones en México.

Sin embargo, Grupo BMV espera presenciar un repunte en la actividad de IPO en el país gracias a las nuevas reglas de cotización.

La aerolínea mexicana Aeroméxico y la unidad minorista de Citi en el país, Banamex, están entre los nombres de alto perfil que se espera que ingresen a los mercados de IPO en el corto plazo, aunque ambas ya han planteado cotizar en Nueva York.

Grupo BMV también espera que el comercio electrónico de bonos repunte significativamente en el corto plazo, dijo Alegría.

"El siguiente paso lógico es una plataforma electrónica para negociar bonos mexicanos", dijo Alegría, añadiendo que la compensación de bonos en los mercados mexicanos atraerá liquidez global y acelerará un cambio que ya está en marcha en los bonos del Tesoro estadounidense y la deuda corporativa.

La negociación de acciones las 24 horas del día no es inminente, aunque Grupo BMV está actualizando su infraestructura tecnológica existente para estar potencialmente listo para manejar mayores volúmenes asociados con operaciones 24 horas al día, siete días a la semana en los próximos años, dijo Alegría.

Alegría, exejecutivo de CME Group, dijo que Grupo BMV también está priorizando la monetización de datos y las licencias internacionales para apoyar el crecimiento y cerrar una brecha de valuación con los operadores de intercambio globales más grandes.

"Necesitamos que nos vean como una historia de crecimiento", subrayó.

(Reporte de Anirban Sen en Nueva York; Editado por Kylie Madry, Lisa Shumaker y Adriana Barrera)