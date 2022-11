Grupo C: México quiere acabar con las dudas en su octavo Mundial consecutivo

La selección mexicana afrontará en Catar su octavo Mundial consecutivo, un torneo al que llega con más dudas que certezas y con un modelo, liderado por el técnico Gerardo 'Tata' Martino, que no termina de convencer en el campo ni a su afición.

El objetivo principal del combinado mexicano será recuperar la competitividad y agresividad ausentes durante una fase de clasificación bastante irregular. El 'Tri' logró sellar su billete para Catar en el último partido del Octogonal de la CONCACAF, cuando se impuso (2-0) a El Salvador.

Esto le permitió avanzar como segundo de grupo con 28 puntos, por detrás de Canadá y delante de Estados Unidos, ambos también clasificados. Tras certificar su octava fase final mundialista consecutiva, de manera poco convincente pese a su nivel superior, a priori, su nivel no aumentó en los encuentros posteriores y sólo sumó victorias ante rivales que no estarán en Catar y no de excesivo potencial como Surinam, Nigeria, Perú e Irak.

A pesar de esta situación bajo la incertidumbre que ha controlado la etapa de Martino en el banquillo mexicano, la selección azteca afronta la cita con solidez y confianza en su rendimiento en estas grandes citas y con la esperanza de rebasar por fin unos octavos de final que ha sido su barrera estas últimas ediciones.

Así, hace 36 años que no disputan unos cuartos de final, que a su vez es su mejor resultado en un Mundial. Fue en el Mundial de 1986, mismo cruce que alcanzó en 1970, y en siendo en ambas ocasiones anfitriones de la cita mundialista.

Su condición de selección histórica le ofrecen algo de crédito en un grupo complicado para los centroamericanos. Con Argentina muy favorita, México peleará, a priori, con Polonia por el segundo puesto del grupo. Para ello, Martino no cejará en su empeño de triunfar con un modelo basado en el fútbol ofensivo. Una propuesta atractiva, con una presión tras pérdida asfixiante que deben ser capaces de mantener durante todo el partido, una de sus asignaturas pendientes.

Sus extremos Alexis Vega, Hirving Lozano, Uriel Antuna y Roberto Alvarado se antojan primordiales para hacer realidad sus planes en el país asiático. Una cita que tampoco se perderá el delantero Raúl Jiménez y sus 29 goles con México; pero sí una pieza clave como el 'Tecatico' Corona, lesionado con el Sevilla a principio de temporada.

Hirving lozano, velocidad y potencia al servicio de la 'tri'

Una de las bazas de México para triunfar en Catar será el puñal de Hirving Lozano, con una potencia asombrosa que le convierten, en muchas ocasiones, en imparable para los defensores rivales. Después de crecer en el Pachuca mexicano, fichó por el PSV holandés, donde se erigió como una de las promesas del fútbol europeo.

Su buen hacer en Países Bajos llamó la atención del Nápoles, club que apostó por él, convirtiéndose en su fichaje más caro, aunque no tuvo el rendimiento inicial deseado. Tras unas temporadas de aclimatación y adaptación, Lozano cuenta ya con la confianza necesaria para ser uno e los fijos de este Nápoles que está brillando en la Serie A y la Champions. Con el 'Tri', con quien estuvo en Rusia y fue el autor del gol de la histórica victoria ante Alemania, suma 16 tantos desde su debut en 2016.

El 'tata' martino quiere acabar con la incertidumbre

Gerardo 'Tata' Martino no ha convencido desde que se hiciera cargo de la selección mexicana en enero de 2019. Sus comienzos fueron muy prometedores, alzando la Copa Oro ese mismo año, y con la victoria de mérito a Países Bajos en 2020. Sin embargo, la alegría comenzó a convertirse en vacilación, con tres derrotas de peso ante Estados Unidos en 2021, en la primera gran crisis del combinado azteca.

A pesar de la clasificación, el extécnico del FC Barcelona no terminó de dar con la tecla en un equipo que no encontró su versión optimizada. Así, el grupo clasificatorio se convirtió en un tormento, con demasiada irregularidad en los triunfos y sin brillar. Les bastó un buen final con tres victorias en cinco partidos.

Será el primer Mundial de Martino al frente México, con el bagaje de unos cuartos de final con Paraguay, cuando España les apeó de Sudáfrica en 2010. También ha entrenado al FC Barcelona, donde ganó una Supercopa de España, y al Atlanta United, con el que se proclamó campeón de la MLS en 2018.

Ficha técnica.

-Participaciones en Mundiales: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2022, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

-Mejor resultado: cuartos de final (1970 y 1986).

-Palmarés: Once Copas Oro (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015 y 2019), una Copa CONCACAF (2015) y una Copa Confederaciones (1999).

-Cómo se clasificó: Segunda en el Octogonal de la CONCACAF.

-Calendario de la primera fase:

22/11 11.00 Doha México - Polonia.

26/11 20.00 Al Daayen Argentina - México.

30/11 20.00 Al Daayen Arabia Saudí - México.

