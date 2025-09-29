Grupo Carso acuerda con Pemex perforar hasta 32 pozos por máximo de 1990 millones US$
CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso anunció el lunes la firma de un acuerdo con la petrolera estatal Pemex para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, frente a la costa del Golfo de México, por hasta US$1990 millones.
Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, indicó en un comunicado que Pemex comenzará a pagar mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.
"El objeto del contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas", dijo la empresa en un comunicado.
En marzo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que Pemex estaba en conversaciones con empresas propiedad de Slim sobre una inversión en el yacimiento de gas natural más importante del país, Ixachi.
Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha dicho que cuenta con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, empleando personal altamente calificado. (Reporte de Kylie Madry y Sarah Morland, Escrito por Lizbeth Díaz)