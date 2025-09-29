LA NACION

Grupo Carso acuerda con Pemex perforar hasta 32 pozos por máximo de 1990 millones US$

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Grupo Carso acuerda con Pemex perforar hasta 32 pozos por máximo de 1990 millones US$
Grupo Carso acuerda con Pemex perforar hasta 32 pozos por máximo de 1990 millones US$

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso anunció el lunes la firma de un acuerdo con la petrolera estatal Pemex para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, frente a la costa del Golfo de México, por hasta US$1990 millones.

Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, indicó en un comunicado que Pemex comenzará a pagar mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.

"El objeto del contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas", dijo la empresa en un comunicado.

En marzo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que Pemex estaba en conversaciones con empresas propiedad de Slim sobre una inversión en el yacimiento de gas natural más importante del país, Ixachi.

Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha dicho que cuenta con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, empleando personal altamente calificado. (Reporte de Kylie Madry y Sarah Morland, Escrito por Lizbeth Díaz)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    2

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  3. Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
    3

    Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

  4. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    4

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

Cargando banners ...