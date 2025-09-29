LA NACION

Grupo Carso dice que llegó a acuerdo con petrolera estatal Pemex para perforar hasta 32 pozos por un máximo de US$1990 millones

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Grupo Carso dice que llegó a acuerdo con petrolera estatal Pemex para perforar hasta 32 pozos por un
Grupo Carso dice que llegó a acuerdo con petrolera estatal Pemex para perforar hasta 32 pozos por un

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso anunció el lunes la firma, a través de sus subsidiarias, de un acuerdo con la petrolera estatal Pemex para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, frente a la costa del Golfo de México, por hasta US$1990 millones.

Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, indicó en un comunicado que Pemex pagará mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.

"El objeto del contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas", dijo la empresa en un comunicado. (Reporte de Kylie Madry y Sarah Morland, Escrito por Lizbeth Díaz)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    2

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  3. Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
    3

    Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

  4. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    4

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

Cargando banners ...