Grupo Carso dice que llegó a acuerdo con petrolera estatal Pemex para perforar hasta 32 pozos por un máximo de US$1990 millones

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo Carso anunció el lunes la firma, a través de sus subsidiarias, de un acuerdo con la petrolera estatal Pemex para financiar la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, frente a la costa del Golfo de México, por hasta US$1990 millones.

Grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim, indicó en un comunicado que Pemex pagará mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.

"El objeto del contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas", dijo la empresa en un comunicado. (Reporte de Kylie Madry y Sarah Morland, Escrito por Lizbeth Díaz)