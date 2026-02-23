Grupo chileno Luksic venderá 5% de acciones de francesa Nexans

SANTIAGO, 23 feb (Reuters) - El grupo chileno Luksic dijo el lunes que una filial reducirá su participación en la firma francesa Nexans, al vender el equivalente al 5% de la compañía de cables.

* En una carta al regulador de valores, Quiñenco -matriz de inversiones de la familia- informó que la construcción del libro de la oferta comenzará de inmediato y los resultados se anunciarán tras el cierre del proceso, lo que se prevé ocurrirá a más tardar el día 24 de febrero.

* La operación comprende 2,2 millones de acciones.

* De ser exitoso, la participación en Nexans se reduciría de un 9,2% a un 4,1% y los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos.

* J.P. Morgan Securities es el coordinador global y agente colocador de la oferta. (Reporte de Fabián Cambero)