Grupo D: Túnez y su fortaleza física para olvidar su condición de 'cenicienta' en Catar

La selección tunecina encara la aventura mundialista en Catar como la 'cenicienta' del Grupo D, en el que se verá las caras con Francia, Australia y Dinamarca, aunque su fortaleza física y su buen hacer durante 2022 le dan algo de credibilidad para soñar con llegar, por primera vez en su historia, a los octavos de final de un Mundial.

Las 'Águilas de Cartago' participarán en Catar en su segundo Mundial consecutivo, después de una edición de 2018 donde la suerte no acompañó. En un duro grupo con dos potencias europeas como Bélgica e Inglaterra y Panamá, a la que al menos tuvieron el consuelo de lograr la segunda victoria mundialista de su historia tras la lograda ante México en 1978.

Si Australia, una de sus rivales en el grupo, es la sexta peor del torneo por ranking, Túnez, clasificada tras eliminar en el 'playoff' africano a Mali por un global de 1-0, está un escalón más abajo, lo que le confiere la condición de 'cenicienta' en un grupo con el claro favoritismo de Francia.

Para intentar lograr el pase, el conjunto dirigido por Kalel Kadri, que tomó las riendas del equipo en enero de este año, seguirá construyendo sus opciones desde un fuerte centro del campo que contagie al resto de la formación su intensidad. Un sistema que en los últimos años les ha ayudado a alcanzar los cuartos de final de la Copa África este año y las semifinales de la misma competición en 2019.

Además, sus últimos resultados, previos al gran torneo, invitan a tener cierto optimismo, sobre todo por su actuación en la Copa Kirin donde Túnez pudo con Chile (2-0) y la anfitriona Japón (3-0), aunque con rivales de entidad como Brasil, ha mostrado sus debilidades (5-1).

El capitán Youssef Msakni, ausente hace cuatro años por una grave lesión de rodilla, parece que sí será una pieza importante en el esquema de Kadri para Catar. El futbolista de el Al Arabi tuvo un percance en la Qatar Stars League y vio peligrar su presencia en el torneo, pero entró en la lista. Con 84 internacionalidades y 17 goles, será el acompañante perfecto para la otra figura de Túnez, Wahbi Khazri, su delantero más peligroso.

Con unos centrocampistas muy fuertes, el sistema que ha venido utilizando Kadri es un ofensivo 4-3-3, que quizá ante rivales de más entidad, como Francia y Dinamarca, puede transformarse en un 4-5-1, que aporte más músculo y más solidez a su habitual marcado juego físico.

Los goles de wahbi khazri para soñar en catar

Nacido en Francia, Wahbi Khazri es la base sobre la que se sostiene el sueño mundial de Túnez. Hijo de padre tunecino y a pesar de ser internacional Sub-21 con la selección francesa, entendió que tendría más opciones si vestía la camiseta del país africano. Ahora, se ha convertido en todo un ídolo, y ya sabe lo que es marcar en un Mundial, con sus dos tantos en Rusia 2018.

Comenzó su carrera en el Bastia francés, en 2009, para después fichar por el Girondins de Burdeos. Tras su experiencia francesa, recaló en el Sunderland inglés, con un rendimiento más bajo, lo que le llevó a volver a la Ligue 1 con el Rennes, donde recuperó su nivel. También pasó por el Saint Ettiene y el Montpellier, donde juega desde mediados de este año. En la selección, desde su debut en 2013, acumula 71 apariciones con 24 goles para su país.

Kalel kadri quiere rematar su labor en catar

Kalel Kadri, de 50 años, se hizo cargo de Túnez a principios de año, después de ya ser ayudante en 2013 y 2021. Desde su nombramiento, solo ha perdido un partido, celebrando cinco victorias y dos empates, con siete encuentros manteniendo la portería a cero. Para Catar, el grueso de su plantilla milita en ligas menores, aunque también se lleva a tres futbolistas de la Ligue 1 -Wahbi Khazri (Montpellier), Montassar Talbi (FC Lorient) y Ali Abdi (Caen)-.

Su modelo de juego, algo más atractivo cuando el rival no es demasiado superior, gustó mucho a la afición del país, y no dudó en ponerse como listón las eliminatorias en Catar, incluso jugándose su puesto si no pasa de la fase de grupos. Además de las 'Águilas de Cartago', entre su currículum hay equipos de Túnez, Arabia Saudí, Emiratos Arabes y Libia. FICHA TÉCNICA.

-Participaciones en Mundiales: seis (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 y 2022)

-Mejor resultado: fase de grupos (1978, 1998, 2002, 2006 y 2018).

-Palmarés: una Copa África (2004).

-Cómo se clasificó: Victoria en la fase final africana ante Mali.

-Calendario de la primera fase:

22/11 14.00 Doha Dinamarca - Túnez.

26/11 11.00 Al Wakrah Túnez - Australia.

30/11 16.00 Doha Túnez - Francia.

