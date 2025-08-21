Grupo de 27 países insta a Israel a autorizar la entrada a Gaza de medios extranjeros

Un grupo de 27 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania y Chile, como único representante del continente americano, pidieron este jueves a Israel que autorice "un acceso inmediato e independiente a los medios extranjeros" en Gaza, en un comunicado conjunto.

"Los periodistas y los profesionales de los medios juegan un papel esencial para poner en luz la realidad devastadora de la guerra", afirmaron estos países, miembros de una Coalición por la Libertad de los Medios, en un texto en el que piden también a Israel "protección para los periodistas que trabajan en Gaza".

El texto está firmado por Australia, Austria, Bélgica, Chile, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y Ucrania.

"También condenamos enérgicamente toda violencia dirigida contra periodistas y trabajadores de los medios, especialmente el número extremadamente alto de muertes, arrestos y detenciones", señala el comunicado.

"Hacemos un llamado a las autoridades israelíes y a todas las demás partes para que hagan todo lo posible para garantizar que los trabajadores de los medios en Gaza, Israel, Cisjordania y Jerusalén Este —tanto locales como extranjeros— puedan realizar su trabajo de manera libre y segura. El ataque deliberado contra periodistas es inaceptable", añade el texto.

El ejército israelí ha estrechado su cerco sobre la Ciudad de Gaza, con el objetivo de tomar este último gran bastión de Hamas en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de guerra.

"Reiteramos el llamado a un cese inmediato del fuego, la liberación incondicional de los rehenes restantes, el flujo sin obstáculos de ayuda humanitaria y a un camino hacia una solución de dos Estados, paz y seguridad a largo plazo", concluye el comunicado.