Grupo de antiguos líderes políticos "Los Sabios" denuncia un "genocidio" en Gaza

Un grupo de antiguos líderes políticos internacionales llamado "The Elders" (Los Sabios) denunció el martes que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza y condenó la "obstrucción deliberada por Israel de la entrada de ayuda humanitaria" en el territorio palestino.

"Lo que hemos visto y oído refuerza nuestra convicción personal de que no solo se está produciendo una hambruna en Gaza, sino un genocidio", afirmó en un comunicado este grupo fundado en 2007 por el antiguo líder sudafricano Nelson Mandela, fallecido en 2013.

El grupo, con sede en Londres, cuenta entre sus miembros con el que fuera secretario General de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, y los expresidentes de México y Colombia, Ernesto Zedillo y Juan Manuel Santos.

"Los Sabios" hacen un llamado a Israel para que "abra inmediatamente todos los puntos de paso fronterizos" hacia el territorio palestino, incluido el de Rafah.

"La Convención de 1948 sobre el genocidio fue creada tras el Holocausto para impedir que este crimen se repitiera. Pero está siendo burlada en palabras y hechos por Israel en Gaza, así como por poderosos Estados miembros de la ONU que no exigen cuentas a los dirigentes israelíes", añade el grupo.

Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1219 israelíes, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales, el Estado hebreo lanzó una amplia ofensiva militar en Gaza.

Los ataques del ejército israelí en Gaza han causado hasta la fecha 61.499 muertos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.

En su comunicado, "Los Sabios" también hacen un llamado a Hamás para "liberar de inmediato a todos los rehenes israelíes" que aún mantiene en Gaza.

De los 251 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, 49 permanecen retenidos en Gaza, de los cuales 27 han fallecido, según el ejército israelí.

"Instamos a Israel y a Hamás a reanudar las negociaciones para un alto el fuego y alcanzar un acuerdo", insisten "Los Sabios".

El grupo de personalidades internacionales pide también a los gobiernos que impongan "sanciones específicas" contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y "todos los miembros de su gabinete de seguridad".

"Los Sabios" celebran en su comunicado la iniciativa de varios países, entre ellos Francia y Australia, de reconocer próximamente un Estado palestino.

El grupo también hace un llamado a que cese la venta de armas a Israel y pide a la Unión Europea (UE) que suspenda su acuerdo de asociación con ese país.