Grupo de cosmética Puig aumenta un 79% su beneficio del primer semestre

MADRID, 9 sep (Reuters) -

La empresa española de belleza Puig, conocida por sus marcas de perfumes Rabanne, Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier, dijo el martes que su beneficio del primer semestre aumentó un 79%, hasta 275 millones de euros (US$322 millones), con un incremento de las ventas en previsión de la subida de los aranceles estadounidenses.

Puig dijo que parte del aumento del beneficio se debió a los costes extraordinarios relacionados con la salida a bolsa el año pasado.

Como la mayoría de las marcas europeas de moda, cosmética y consumo, Puig mitigó el impacto inicial de los aranceles enviando la mayor parte de sus existencias a Estados Unidos a principios de año y repercutiendo parte de los mayores aranceles mediante subidas de precios.

Pero los aranceles estadounidenses del 15% sobre la mayoría de los bienes importados de la UE, acordados con la Unión Europea en julio, son 10 veces más altos que el arancel promedio sobre las importaciones de productos de belleza de la UE antes del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

El grupo con sede en Barcelona había registrado 2290 millones de euros en ventas en enero-junio, logrando un aumento interanual del 8% aproximadamente en consonancia con el crecimiento que Puig proyecta para todo el año.

