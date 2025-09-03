Grupo de derechos denuncia 10 muertos en protestas en Indonesia

Al menos diez personas murieron en las violentas protestas la semana pasada en Indonesia, informó el miércoles una organización de derechos humanos.

Los disturbios fueron provocados por el descontento con la situación económica y los beneficios a los legisladores.

El movimiento se amplió después de que circulara un video que muestra la matanza de un joven conductor a manos de una unidad paramilitar.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo el miércoles que recibió informes de que diez personas habían muerto en las protestas.

"Hay indicaciones de que algunos fueron víctimas de la fuerza excesiva de parte de las autoridades", señaló Anis Hidayah, directora del grupo.

La organización también reportó más de 900 heridos y miles de detenidos, la mayoría de los cuales han sido liberados.

"Muchos sitios no han reportado hallazgos, es posible que las cifras aumenten", dijo Anis.

AFP verificó previamente la muerte de al menos seis personas desde la semana pasada por las protestas.

Los disturbios registrados en varias ciudades de Indonesia son los más graves desde la llegada al poder del presidente Prabowo Subianto, y le obligaron al gobernante a revertir los beneficios para los parlamentarios.

Otras oenegés como la Fundación de Ayuda Legal, de Indonesia, y Amnistía Internacional, también reportaron diez muertos y decenas de heridos por las protestas.

La policía nacional no respondió inicialmente a consultas de AFP sobre las cifras de víctimas.

