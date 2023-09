12/09/2023 Grupo de galaxias en proceso a 11.000 millones de años luz. Utilizando el Telescopio Espacial Hubble, astrónomos liderados por el Cosmic Dawn Centre de Copenhague, ha investigado una galaxia vista hace casi 11.000 millones de años en el tiempo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA, ESA, AND THE HUBBLE SM4 ERO TEAM

NASA, ESA, AND THE HUBBLE SM4 ER - NASA, ESA, AND THE HUBBLE SM4 ER