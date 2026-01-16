Grupo de gobernadores de Colombia se niega a aplicar la emergencia económica decretada por Petro

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de gobernadores en Colombia se negó el jueves a aplicar en sus territorios el decreto de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro en diciembre que le permite establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó a la prensa que la decisión la tomaron 17 de los 32 gobernadores que tiene el país luego de una reunión de la Federación Nacional de Departamentos en la que concluyeron que estudiarán un instrumento jurídico para frenar lo dispuesto en el decreto.

La emergencia económica fue declarada por el presidente con el argumento de que buscaba evitar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que el gobierno necesitaba para la financiación del Estado en 2026.

El decreto aumentó los impuestos al patrimonio de los más adinerados y al sector financiero, así como a los licores y a los juegos de azar y por internet. El gobierno justificó que necesita más recursos para pagar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir alrededor de US$ 700 millones en infraestructura en contra de los drones que usan los grupos rebeldes.

El decreto ha generado resistencia tanto en los gobernadores como en los empresarios, que lo ven como una forma de eludir el control del Congreso a las finanzas públicas. La Corte Constitucional se encuentra revisando el decreto y en caso de no encontrarlo acorde a la ley lo dejaría sin efecto.

Toro aseguró que pretenden enviar un documento al tribunal para que “escuche a los gobernadores de los efectos negativos a las finanzas y a los derechos fundamentales que tiene la salud y la educación”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la negativa de los gobernadores a acatar la emergencia económica. “Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función, si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte", dijo en un video en la red social X.