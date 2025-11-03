Grupo Elecnor gana 81 millones hasta septiembre, el doble que en 2024, y eleva sus ventas un 18,1%

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - El grupo Elecnor registró un beneficio neto de 80,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra que multiplica por más de dos los 36,6 millones de ganancias que obtuvo en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo alcanzó los 185,4 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, un 96,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Las ventas consolidadas de Elecnor crecieron un 18,1% entre enero y septiembre, hasta situarse en 3.150,2 millones de euros, frente a los 2.667,4 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, la cartera de producción ejecutable del grupo Elecnor en los próximos 12 meses asciende a 2.863,9 millones de euros, un 5,7% superior a los 2.708,7 millones de euros que se contabilizaban a cierre de 2024. Del total de la cifra de la cartera, un 42% corresponde a su división de Servicios, por un importe de 1.205,8 millones de euros, en tanto que un 58% corresponde a su negocio de Proyectos, por un importe de 1.658,1 millones de euros. La cartera de Servicios está formada por los contratos de esta actividad tanto en el mercado nacional como en el internacional, fundamentalmente, en Italia y Estados Unidos. A la cartera de su división de Proyectos contribuyen tanto España como otros países (Brasil y Australia, principalmente) donde se han contratado importantes proyectos de construcción de plantas de generación de energía procedentes de fuentes renovables y de transmisión de energía. Elecnor prevé que sus resultados de este año superen los de 2024 gracias a su "sólida" cartera de contratos y a la actual situación del mercado.

LA NACION Energía

servicio-de-noticias