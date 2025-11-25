Grupo español Telefónica prevé más de 6.000 supresiones de empleos, según sindicatos

El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica contempla suprimir más de 6.000 empleos, informaron este martes fuentes sindicales.

En total están previstas 6.088 supresiones de empleo en las siete filiales del grupo, indicó el sindicato UGT en un comunicado transmitido a AFP. Esa cifra es un 20% superior a las primeras estimaciones conocidas el lunes.

Telefónica aún no ha comunicado oficialmente sobre este plan, que ya ha provocado la indignación del gobierno.

"No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas españolas, despida a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras", declaró el martes la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Los sindicatos UGT y CCOO exigen, por su parte, que estas salidas se realicen únicamente sobre la base del voluntariado.

Enfrentado a una pesada deuda y a una creciente competencia, el operador, que emplea a unas 100.000 personas en todo el mundo, está inmerso desde comienzos de año en un importante giro estratégico destinado a centrarse en sus cuatro principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

En los últimos años vendió sus filiales en Guatemala, Costa Rica y Colombia y anunció recientemente la cesión de sus actividades en Argentina y Perú. Igualmente, el grupo estaría tratando de vender su filial chilena, lo que podría generarle US$1.000 millones, según medios españoles.

