Grupo Estado Islámico reivindica el atentado suicida mortal contra mitin político en Pakistán

El grupo Estado Islámico (EI) reivindicó el miércoles el atentado suicida que la víspera dejó 15 muertos durante un mitin de un partido baluchi en el suroeste de Pakistán.

La turbulenta provincia de Baluchistán, en la frontera con Irán y Afganistán, es regularmente escenario de violencias.

Estas son generalmente obra de yihadistas, a menudo de la rama regional del EI -EI Khorasán o EI provincia de Pakistán- o de separatistas baluchíes que dicen luchar para acabar con la discriminación en sus tierras, ricas en minerales e hidrocarburos, riqueza capturada, según ellos, por inversores extranjeros y autoridades federales.

Si bien los yihadistas del EI consideran a todos los partidos políticos y a las instituciones estatales como heréticos, rara vez atacan a los militantes de la causa baluchí.

Sin embargo el martes por la noche, en el estacionamiento de un estadio de Quetta, capital de Baluchistán, cuando los cientos de participantes en el mitin del Balochistan National Party (BNP) se dispersaban, un kamikaze —de quien el EI publicó una foto con el rostro cubierto por un pañuelo— se hizo explotar.

El hombre, que las autoridades presentaron como de 30 años, activó el detonador de su carga explosiva "de ocho kilogramos", explicó el miércoles Hamza Shafqat, ministro del Interior de Baluchistán.

Quince personas murieron y otras 38 resultaron heridas, prosiguió. En su mayoría, miembros del BNP.

Su líder, Akhtar Mengal, que abandonaba el mitin tras pronunciar un discurso en el momento del atentado, declaró en X estar "sano y salvo, pero devastado por la pérdida de partidarios".

str-sbh/thm/mab/mb