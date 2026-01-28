Grupo estadounidense de robotaxi Waymo quiere lanzar servicio en Londres a finales de 2026

LONDRES, 28 ene (Reuters) -

La empresa estadounidense de robotaxis Waymo dijo el miércoles que busca lanzar su servicio de transporte sin conductor en Londres en el cuarto trimestre de 2026.

La empresa, una unidad de la matriz de Google, Alphabet, ha crecido de forma lenta pero constante los últimos años en Estados Unidos a pesar de las duras normativas y la costosa tecnología, lo que le ha permitido analizar la posibilidad de ampliar su presencia en el extranjero.

Ben Loewenstein, responsable de política y asuntos gubernamentales para el Reino Unido y Europa de Waymo, expuso el calendario en una reunión informativa en Londres. La empresa había dicho anteriormente que el lanzamiento estaba previsto para 2026.

El Gobierno británico, que ha manifestado su deseo de situar al Reino Unido a la cabeza de la tecnología de vehículos autónomos, está trabajando en un marco normativo que garantice su implantación segura.

Se calcula que el sector podría crear 38.000 puestos de trabajo y liberar el potencial de una industria cuyo valor se estima en hasta 42.000 millones de libras (US$57.860 millones) para la economía británica en 2035.

Los planes de expansión de Waymo también llegan en un momento en el que la inteligencia artificial ha despertado el interés de los inversores y en el contexto de una dura competencia en el mercado, en la que se espera que la startup Wayve, respaldada por Uber, se lance en Londres este año. Su principal competidor, Tesla, dirigido por el multimillonario Elon Musk, ha pronosticado que millones de sus robotaxis circularán por las carreteras a finales de 2026. El fabricante de vehículos eléctricos desplegó sus primeros taxis sin conductor en Estados Unidos en junio.

