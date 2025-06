Grupo estadounidense que distribuye ayuda en Gaza retrasa la reapertura de los centros

By Nidal al-Mughrabi, Alexander Cornwell

EL CAIRO/JERUSALÉN, 5 jun (Reuters) -

Una controvertida empresa privada de distribución de ayuda en Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, aún no había reabierto sus centros de entrega en el enclave a media mañana del jueves, un día después de cerrarlos tras una serie de tiroteos mortales cerca de sus operaciones.

La Fundación Humanitaria de Gaza dijo el miércoles que sus centros no reabrirían a la hora habitual debido a trabajos de mantenimiento y reparación. No precisó cuándo reabrirían.

Un palestino con cuatro hijos de Jan Yunis, en Gaza, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad, dijo a Reuters que el centro de la fundación en la cercana Ráfah no había reabierto a media mañana. La Fundación Humanitaria de Gaza no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Nidal Al Mughrabi en El Cairo y Alexander Cornwell en Jerusalén; información adicional de Jana Choukeir en Dubái y Emily Rose en Jerusalén; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)