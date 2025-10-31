Grupo Europeo de Reguladores Nucleares renueva a Juan Carlos Lentijo como presidente por dos años más

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG, por sus siglas en inglés) ha renovado al español Juan Carlos Lentijo como presidente de dicha institución por un nuevo mandato de dos años, tras asumir el cargo en enero de 2024. Así lo ha establecido este jueves en Bruselas la sesión plenaria del ENSREG, grupo independiente de expertos creado en 2007 a instancias de la Comisión Europea para elevar recomendaciones al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo sobre seguridad nuclear y gestión de residuos nucleares.

A través de un comunicado, ENSREG ha señalado que durante la reunión en la capital comunitaria, Lentijo ha avisado que el Programa Indicativo Nuclear de la Comisión Europea (PINC) debe ir acompañado de un "marco sólido" por parte de los reguladores europeos. Asimismo, Lentijo --quien cubre también el cargo de presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)-- ha subrayado la necesidad de que los modelos económicos y de licenciamiento para las nuevas tecnologías nucleares integren y aseguren la financiación del desmantelamiento, los residuos y el combustible gastado en las fases iniciales del proyecto.

El Plenario también ha debatido la coherencia entre las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en materia de misiones del Sistema Integrado de Revisión Reguladora (IRRS) y la Directiva Europea de Seguridad Nuclear, con el objetivo de reforzar la armonización de los procesos de supervisión entre los reguladores nacionales y los organismos internacionales.

Además, en la reunión se han revisado los progresos del programa de trabajo de ENSREG para el periodo 2025-2026 y se ha abordado la importancia de la independencia de los reguladores europeos en el contexto actual, además de avanzar en los preparativos de la próxima Conferencia ENSREG que tendrá lugar el 16 y 17 de junio de 2026 en Bruselas.

Finalmente, destaca el comunicado, se ha dedicado una sesión específica a la energía de fusión, en la que se han analizado los principales aspectos de la estrategia europea en esta materia, así como la futura representación de ENSREG en este ámbito.