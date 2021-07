Grupo Halcón, líder en la producción de baldosas cerámicas, anuncia la adquisición de activos de Cicogres, así como importantes hitos en su plan de crecimiento orgánico

CASTELLÓN, España--(BUSINESS WIRE)--jul. 2, 2021--

Grupo Halcón, líder mundial en la producción de azulejos y baldosas de cerámica con base en España, anuncia la adquisición de los activos industriales de Cicogres, S.A, un productor de baldosas cerámicas con sede en Castellón con una impresionante trayectoria de innovación durante más de 30 años de operaciones. Entre dichos activos se encuentran 5 modernas líneas de producción con capacidad para fabricar baldosas y azulejos de gran formato, la marca y catálogo de Cicogres, S.A., así como el traspaso de la actual plantilla de Cicogres, S.A. a Grupo Halcón. Esta transacción reforzará el liderazgo de Grupo Halcón en la industria mundial de azulejos y baldosas cerámicas, aumentando su capacidad de producción en 10 millones de metros cuadrados al año hasta un total de aproximadamente 50 millones de metros cuadrados gracias a sus 21 líneas de producción (entre las que se incluyen las dos nuevas líneas productivas mencionadas más adelante), y generando unas ventas superiores a los 250 millones de euros a través de sus tres marcas. Grupo Halcón revitalizará la marca Cicogres con el lanzamiento de un nuevo catálogo de diseños de gran tendencia, al tiempo que seguirá fabricando sus formatos históricos.

En cuanto a los planes de crecimiento orgánico iniciados en febrero, que incluyen una inversión de 45 millones de euros hasta 2021, Grupo Halcón ha completado una de las dos ampliaciones de capacidad previstas y dos nuevos showrooms en las instalaciones del Grupo en Alcora (Castellón), así como un nuevo centro logístico en Onda (Castellón). La primera de las nuevas líneas, puesta en marcha en la primavera de este año, añadió 4 millones de metros cuadrados de capacidad a Grupo Halcón y amplió sus capacidades productivas permitiéndole fabricar baldosas de gran formato y pulidos. La segunda nueva línea de producción se espera que entre en funcionamiento a finales de otoño de este año, y añadirá otros 4 millones de metros cuadrados de capacidad flexible.

Francois Brendel, director general del Grupo Halcón, señaló: " Estamos muy ilusionados con la incorporación de los activos de Cicogres, que son de gran valor para nosotros. Esta operación es un reflejo de la intención del Grupo de complementar sus inversiones en crecimiento orgánico con adquisiciones de valor añadido. Estamos orgullosos de dar la bienvenida al equipo de Cicogres, reconocido por su servicio profesional y su calidad de fabricación. Con el apoyo de Falcon Private Holdings, el accionista mayoritario del grupo desde 2018, Grupo Halcón continuará buscando vías adicionales de crecimiento, geográficamente y a través de diferentes canales."

