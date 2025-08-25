Grupo humanitario afirma que guardacostas de Libia dispararon contra su barco en el Mediterráneo

EL CAIRO (AP) — Un grupo humanitario afirma que la guardia costera de Libia disparó contra su embarcación mientras buscaba un bote de migrantes en peligro en el mar Mediterráneo.

La organización sin fines de lucro SOS Méditerranée reveló detalles del enfrentamiento el lunes. Indicó que la guardia costera libia disparó contra la embarcación en aguas internacionales durante 20 minutos el domingo por la tarde, a unas 40 millas náuticas al norte de la costa libia.

No se reportaron víctimas, aunque el grupo señaló que la embarcación sufrió daños significativos.

El ataque pareció ser uno de los más violentos que involucran a un barco de rescate europeo y a la guardia costera libia, que recibe entrenamiento, equipo y financiamiento de la Unión Europea.

Un portavoz de la guardia costera no respondió a una solicitud de comentarios.

SOS Méditerranée opera el Ocean Viking, con bandera noruega, en asociación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.