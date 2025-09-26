LA NACION

Grupo Iberostar recibe la autorización de Argentina para que World2Fly vuele al país

Argentina: Grupo Iberostar recibe la autorización de la Argentina para que World2Fly vuele al país

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Grupo Iberostar recibe la autorización de Argentina para que World2Fly vuele al país
Grupo Iberostar recibe la autorización de Argentina para que World2Fly vuele al país

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

World 2 Fly, la aerolínea de World2Meet, división de viajes de Grupo Iberostar, ha recibido la autorización del Gobierno de la República de Argentina para volar entre dicho país y España o Europa. De esta forma, el Boletín Oficial de la República de Argentina ha publicado la disposición de la Subsecretaría de Transporte Aéreo argentina que autoriza a World 2 Fly a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga de forma combinada en virtud de los convenios bilaterales vigentes entre la República de Argentina y el Reino de España.

Se trata del primer paso para que la compañía aérea pueda establecer sus rutas y operaciones entre un punto y otro, con rutas sin definir según consta en la disposición. World2Fly comenzó a operar en 2021 y ha transportado a más de 2,2 millones de pasajeros y operado más de 6500 vuelos hasta el pasado junio. La compañía cuenta con una flota de ocho aviones y opera a destinos como República Dominicana, México y Cuba. En total, vuela a 13 rutas internacionales con dos bases de operaciones, Madrid y Lisboa.

LA NACION
Más leídas
  1. Volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió
    1

    “Realmente poco”: volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió

  2. Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
    2

    Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania

  3. Estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural
    3

    “Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural

  4. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
    4

    Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Cargando banners ...