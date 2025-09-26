Grupo Iberostar recibe la autorización de la Argentina para que World 2 Fly vuele al país

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

World 2 Fly, la aerolínea de World2Meet, división de viajes de Grupo Iberostar, ha recibido la autorización del Gobierno de la República de Argentina para volar entre dicho país y España o Europa. De esta forma, el Boletín Oficial de la República de Argentina ha publicado la disposición de la Subsecretaría de Transporte Aéreo argentina que autoriza a World 2 Fly a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga de forma combinada en virtud de los convenios bilaterales vigentes entre la República de Argentina y el Reino de España.

Se trata del primer paso para que la compañía aérea pueda establecer sus rutas y operaciones entre un punto y otro, con rutas sin definir según consta en la disposición. World2Fly comenzó a operar en 2021 y ha transportado a más de 2,2 millones de pasajeros y operado más de 6500 vuelos hasta el pasado junio. La compañía cuenta con una flota de ocho aviones y opera a destinos como República Dominicana, México y Cuba. En total, vuela a 13 rutas internacionales con dos bases de operaciones, Madrid y Lisboa.