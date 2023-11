Por Crispian Balmer

JERUSALÉN, 10 nov (Reuters) - El director general del grupo israelí de monitoreo de medios de comunicación HonestReporting dijo el viernes que aceptaba como "adecuados" los desmentidos de cuatro organizaciones de que no tenían conocimiento previo del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre, y añadió que se sentía "muy aliviado".

Reuters, Associated Press, CNN y The New York Times emitieron rotundos desmentidos después de que HonestReporting publicara un artículo el jueves en el que se cuestionaba si los reporteros gráficos palestinos habían avisado del ataque a los cuatro medios, que utilizaron sus imágenes.

Gil Hoffman, de HonestReporting, dijo a Reuters que su organización no había afirmado saber que los grupos de noticias hubieran tenido conocimiento previo del ataque de Hamás.

"Me sentí muy aliviado cuando las cuatro organizaciones de medios de comunicación dijeron que no tenían conocimiento previo", dijo Hoffman en una entrevista telefónica sobre el artículo.

"Planteamos preguntas, no dimos respuestas", añadió. "Sigo pensando que las preguntas eran legítimas y las respuestas adecuadas por parte de las propias organizaciones de medios de comunicación". Añadió que no había nada "problemático" con los dos reporteros gráficos de los que Reuters adquirió imágenes.

Reuters dijo que obtuvo imágenes de dos fotógrafos freelance de Gaza que se encontraban en la frontera en la mañana del 7 de octubre y con los que no tenía una relación previa.

HonestReporting también se distanció de las acusaciones del Gobierno israelí suscitadas por su artículo.

"Hay quienes tomaron nuestra historia y pretendieron conocer las respuestas -el Gobierno israelí, ministros del gabinete, varias personalidades de Twitter-, nosotros no pretendimos conocerlas", dijo Hoffman.

En reacción al artículo de HonestReporting publicado en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí había calificado el uso de las diversas imágenes por parte de los cuatro grupos de noticias como "una grave violación de la ética periodística".

(Reporte de Crispian Balmer; Editado en español por Daniela Desantis)