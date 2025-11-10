Grupo kurdo de Alemania acusa al presidente sirio de crímenes de guerra y genocidio

Un grupo kurdo de Alemania presentó una demanda donde acusa al presidente sirio Ahmed al Sharaa de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, confirmaron procuradores alemanes a la AFP el lunes.

Al Sharaa, antes conocido con el nombre de guerra de Abu Mohamed al Jolani, asumió como líder interino de Siria luego de que su grupo derrocó al presidente Bashar al Asad a fines del año pasado.

El grupo Comunidad Kurda de Alemania (KGD) acusó a Al Sharaa de "genocidio y crímenes de guerra más graves" en una queja presentada la semana pasada ante la fiscalía federal alemana.

"Al Jolani tiene una responsabilidad conjunta en el genocidio de los kurdos yezidíes en 2014 y en actos de violencia sistemáticos y continuos contra las minorías en Siria e Irak", declaró Mehmet Tanriverdi, vicepresidente de la KGD, en un comunicado.

Al Sharaa estaba antes muy ligado a Al Qaida, y su grupo militante islamista, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), solo fue retirado de la lista estadounidense de grupos terroristas en julio pasado.

Pero el dirigente sirio decidió romper con su pasado yihadista y optó por una imagen más moderada desde que sacó del poder Asad tras más de una década de guerra civil sangrienta.

Es esperado el lunes en la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente estadounidense Donald Trump.

El grupo kurdo alemán denuncia el reconocimiento que goza en el medio internacional, especialmente por ser invitado por el canciller alemán Friedrich Merz a viajar a Alemania para abordar el tema de la expulsión de ciudadanos sirios del país.

El KGD declaró que tiene "serias preocupaciones" sobre el hecho de que Alemania autorice a "un presunto criminal de guerra a estar en el país".

"En virtud del principio de competencia universal, Alemania tiene la posibilidad y el deber de perseguir a esos autores, sin importar el lugar donde los crímenes fueron cometidos", agregó el comunicado.

