Grupo México busca expansión en EE. UU. gracias al auge del cobre

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - El gigante minero mexicano Grupo México está sopesando realizar importantes inversiones en Estados Unidos para aprovechar el auge del cobre, informaron sus directivos el miércoles.

En un movimiento largamente esperado, la empresa dijo que su unidad Asarco estaba procediendo con planes para reabrir y renovar su fundición inactiva Hayden en Arizona y la refinería Amarillo en Texas.

La reforma costará unos US$230 millones, dijo el jefe de la división de minería, Leonardo Contreras, a analistas tras el informe de resultados del cuarto trimestre de Grupo México.

La medida aumentaría la capacidad para fundir 600.000 toneladas métricas de concentrado de cobre y refinar hasta 450.000 toneladas de contenido de cobre al año, con posibles aumentos a medio plazo, dijo la empresa.

La división de transporte de Grupo México (GMXT) tiene previsto invertir US$472,7 millones este año. No se identificaron fondos destinados a una licitación de líneas ferroviarias argentinas, aunque una fuente dijo a Reuters que GMXT planeaba invertir US$3.000 millones en caso de ganar la licitación.

La división de infraestructuras del conglomerado se vio afectada por la interrupción de la producción en las plataformas petrolíferas operadas por el productor estatal Pemex, y un ejecutivo dijo que estaba en conversaciones con la empresa y esperaba que el trabajo se reanudara pronto. (Reporte de Kylie Madry; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)