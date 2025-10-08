Grupo México da 10 días a Citi para responder sobre su oferta por el 100% de Banamex

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El conglomerado mexicano Grupo México ha establecido un período de 10 días para que Citigroup consulte con su consejo de administración y principales accionistas acerca de la oferta presentada por la compañía de adquirir el 100% de las acciones de Banamex, según ha comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La compañía también ha especificado que no generará "un aumento de deuda significativo" en caso de que su propuesta prospere. De esta manera, el máximo de crédito que se necesitaría para completar la operación "sería menor a 2000 millones de dólares [1719 millones de euros], mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas".

En dicho comunicado, Grupo México ha concretado aún más su oferta por el 100% de Banamex anunciada el pasado viernes 3 de octubre. Frente al reparto del 75-25% en conjunto con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo afirmado en un primer momento, la firma explica ahora que conservará "un 60% del valor total de la inversión" e invitará a otros inversores privados mexicanos y afores a adquirir el 40% restante.

Sobre esta cuestión, la empresa ha confirmado que ya cuenta con acuerdos con inversores mexicanos para cubrir el 40% restante y que posteriormente realizaría una oferta pública para invitar a pequeños y medianos inversores para "democratizar y darle bursatilidad al capital".

Por el momento, y según expone en el comunicado, Grupo México no contempla incrementar su oferta por el 100% de las acciones, puesto que en la actualidad ya es mayor a la venta anunciada por Citigroup del 25% de Banamex a finales de septiembre a Fernando Chico Pardo por 42.000 millones de pesos (1957 millones de euros).

Tanto si la oferta completa como si se paraliza, Grupo México ha afirmado que continuará con los proyectos de inversión anunciados en sus divisiones de minería, transportes e infraestructura.