Grupo México descarta entrar en guerra de ofertas por Banamex

(Añade detalles, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 7 oct (Reuters) - Grupo México no contempla incrementar su oferta por la unidad minorista de Citi en el país, conocida como Banamex, pues la propuesta presentada tiene un valor más alto que una oferta competidora previamente aceptada, dijo el martes el conglomerado minero y de transporte.

La oferta de Grupo México lanzada la semana pasada incluye planes para conservar el 60% de la inversión e invitar a inversores privados mexicanos y fondos de pensiones a adquirir el 40% restante, dijo en un comunicado.

La compañía explicó que ya tiene acuerdos para la parte del 40% que vendería, y que posteriormente podría lanzar una oferta pública para incluir a inversores más pequeños.

La minera tampoco planea aumentar significativamente su deuda para financiar la compra. El máximo necesario sería de menos de US$2000 millones, ya cubiertos a través de líneas de crédito acordadas, detalló.

La oferta de Grupo México se produce después de que Citi anunció el mes pasado que vendería una participación del 25% en Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR. (Reporte de Natalia Siniawski; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)