Grupo México lamenta que Citi haya rechazado su oferta por Banamex

(Añade detalles del comunicado, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 oct (Reuters) - El conglomerado minero y de transportes Grupo México dijo el viernes que lamenta pero respeta la decisión de Citi de rechazar su oferta por la unidad minorista del banco estadounidense en el país, conocida como Banamex.

Citi informó el jueves que había declinado la oferta de Grupo México y que creía firmemente que la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, anunciada a fines de septiembre, y la oferta pública inicial (OPI) planificada le permitirán completar la desinversión "de manera responsable y maximizar valor para accionistas".

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país”, dijo la empresa en un comunicado. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Aida Peláez-Fernández)