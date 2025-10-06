Grupo México lanza oferta para comprar Banamex y propone ser socio mayoritario junto a Fernando Chico Pardo

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El conglomerado Grupo México ha lanzado una oferta para adquirir Grupo Financiero Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, con dos vertientes: una en la que compra el 100% de la entidad y una segunda en la que se convertiría en socio mayoritario con un 75% restante en conjunto con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y sus familiares, según ha comunicado la firma a la Bolsa Mexicana.

La primera propuesta es adquirir un 25% de Banamex por un múltiplo de 0,85 el valor del libro, mientras que el 75% restante estaría valorado en un múltiplo de 0,80 en valor del libro.

Si se cumple este primer caso, Grupo México avanza la incorporación futura de otros inversores mexicanos, puesto que la propuesta está enfocada a devolver el banco a manos procedentes de este país.

En el caso en el que Fernando Chico Pardo y su familia decidiera mantener su inversión del 25% acordada hace dos semanas, la oferta lanzada por Grupo México sería adquirir el 75% restante a un múltiplo de 0,80 por el valor del libro, además de respetar los derechos minoritarios del empresario.

El objetivo de Grupo México, una vez Citi aprobase la oferta y Banamex se encontrase regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas, es que la entidad bancaria recupere "su potencial competitivo" y "su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico" de México.

Dentro de las prioridades del conglomerado se incluyen "cuidar la plantilla laboral de Banamex" y conservar a su equipo directivo con el fin de asegurar una transición que otorgue certidumbre en los servicios a los clientes de la firma.

Citigroup anunció hace dos semanas la venta del 25% de Banamex a Fernando Chico Pardo y miembros de su familia por un total estimado de 42.000 millones de pesos (unos 1957 millones de euros).