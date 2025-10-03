Grupo México presenta oferta para adquirir 100% de Banamex: comunicado
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - El conglomerado mexicano Grupo México dijo el viernes que realizó una oferta vinculante hasta por el 100% de las acciones del Grupo Financiero Banamex, unidad minorista del estadounidense Citigroup.
La firma agregó, en un comunicado a la bolsa de valores local, que si Fernando Chico Pardo y su familia desean mantener su participación del 25% recientemente adquirida, Grupo México propone comprar el 75% de Banamex a un múltiplo de 0.80x VL.
"Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado", dijo la firma con inversiones en minería, transportes e infraestructura. (Reporte de Kylie Madry y Diego Oré)
