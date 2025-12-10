Grupo Mutua Madrileña y Fundación Integra vuelven a lanzar 'Juntas' a favor del empleo de víctimas de violencia machista

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Grupo Mutua Madrileña y la Fundación Integra han puesto en marcha una nueva edición de 'Juntas', el programa sociolaboral que, desde 2017, impulsa la integración y empleabilidad de mujeres supervivientes de violencia de género.

Tras ocho ediciones y más de 220 mujeres participantes, el proyecto se ha consolidado como una herramienta transformadora que abre caminos hacia la autonomía personal y profesional, como señalan sus impulsores, que destacan que 'Juntas' apuesta por el empleo como motor de recuperación, al ofrecer a las participantes "un espacio seguro" de formación, acompañamiento y desarrollo que les permite reforzar sus competencias para acceder a un trabajo "digno y estable".

En esta nueva edición, el programa volverá a estructurarse a través de dos Escuelas sociolaborales intensivas impartidas por una treintena de profesionales voluntarias del Grupo Mutua. Con 'Juntas', la aseguradora y su fundación buscan la implicación de las mujeres de su plantilla para sensibilizarlas ante esta realidad, aumentando su compromiso a través del voluntariado, tanto a nivel empresarial como individual.

Todas las profesionales voluntarias participantes recibirán previamente formación práctica especializada en violencia de género, impartida por expertas de Fundación Integra. Durante estas sesiones, las participantes recibirán formación en áreas como preparación de entrevistas, elaboración y mejora del currículum, competencias digitales, gestión emocional, autoestima y motivación.

"Las formadoras han sido espectaculares, empáticas y con ganas reales de ayudarnos. Me he dado cuenta de que el optimismo depende solo de mí misma y de que puedo conseguir un empleo y salir adelante", añaden las beneficiarias.