Grupo Oesía descarta vender Tecnobit, a pesar del interés de Indra

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El grupo Oesía descarta la venta de su filial Tecnobit, centrada en productos y soluciones tecnológicas de vanguardia para sectores como la defensa, a pesar del interés de Indra por hacerse con esta firma, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.

"Confirmamos nuestra posición de que no tenemos intención de vender", han señalado las fuentes consultadas, que afirman que la empresa está centrada en culminar la ejecución de su plan estratégico actual (que acaba este año) y en el lanzamiento de su hoja de ruta para el periodo 2026-2030.

Además, el grupo presidido por Luis Furnells también ha subrayado que tiene el foco puesto en apoyar la soberanía estratégica española en un contexto de incremento del gasto militar, lo cual se ha concretado hasta ahora en un aumento de 10.471 millones de euros para este año en defensa.

De este modo, la compañía responde al interés en la adquisición de Tecnobit por parte de Indra, que según adelantó el diario 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, estaría evaluando esta posible operación.

En este contexto, cabe recordar que el pasado 12 de septiembre se publicaron informaciones que apuntaban al interés de Indra en adquirir el grupo Oesía en su conjunto (no solo Tecnobit), extremo que fue descartado por ambas partes, que negaron que existiesen conversaciones en ese sentido.