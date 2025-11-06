Grupo paramilitar sudanés acepta tregua humanitaria propuesta por mediadores liderados por EEUU

EL CAIRO (AP) — Un grupo paramilitar que ha estado en guerra con el ejército sudanés durante más de dos años anunció el jueves que acordó una tregua humanitaria propuesta por un grupo mediador liderado por Estados Unidos.

El acuerdo llega más de una semana después de que el grupo, las Fuerzas de Apoyo Rápido, tomaran la ciudad de el-Fasher, que ha estado bajo asedio durante más de 18 meses. Era el último bastión militar sudanés en la región occidental de Darfur en Sudán.

"Las Fuerzas de Apoyo Rápido también esperan implementar el acuerdo e iniciar de inmediato discusiones sobre los arreglos para un cese de hostilidades y los principios fundamentales que guían el proceso político en Sudán, de manera que aborde las causas profundas de los conflictos y ponga fin al sufrimiento del pueblo sudanés", dice el comunicado de las FAR.

Un funcionario militar sudanés dijo a The Associated Press que el ejército solo aceptará una tregua cuando las FAR se retiren completamente de las áreas civiles y entreguen las armas según las propuestas de paz anteriores. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto.

Massad Boulos, un asesor estadounidense para asuntos africanos, indicó que Estados Unidos estaba trabajando con el ejército sudanés y las FAR para lograr una tregua humanitaria y que podría haber un anuncio "pronto".

"Hemos estado trabajando en esto durante casi 10 días con ambas partes, esperando finalizar los detalles", dijo Boulos a la AP en una entrevista el lunes. El plan comenzaría con una tregua humanitaria de tres meses seguida de un proceso político de nueve meses, afirmó.

Estados Unidos ha estado trabajando con Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos —un grupo apodado “el Cuarteto”— en formas de poner fin a la guerra.

Nuevas oleadas de desplazamiento en Sudán están generando alarma entre los grupos de ayuda y los médicos locales, quienes advierten que la afluencia de personas está poniendo una presión adicional en campamentos ya superpoblados que luchan con recursos escasos.

La organización sin fines de lucro Islamic Relief advirtió en un comunicado el jueves que las cocinas comunitarias que son un salvavidas para muchas familias están en riesgo de colapso. Una nueva encuesta del grupo encontró que el 83% de las familias en el este y oeste de Sudán ahora no tienen suficiente comida.

Pacientes hospitalarios atacados

El miércoles, la Red de Médicos de Sudán advirtió que las condiciones humanitarias están empeorando en los campamentos de desplazados al oeste de el-Fasher, incluidos Tawila, Kurma y Golo, con el aumento significativo en el número de personas desplazadas que huyen, que supera las 36.000 en los últimos días.

Las organizaciones humanitarias han etiquetado durante mucho tiempo a Sudán como uno de los países con las crisis de desplazamiento más alarmantes del mundo. Más recientemente, más personas fueron desplazadas después de que el-Fasher, la capital de Darfur del Norte y el último bastión militar sudanés, fuera tomada por las FAR.

El grupo paramilitar mató a más de 450 personas en un hospital local, según la Organización Mundial de la Salud, llevó a cabo asesinatos casa por casa y cometió agresiones sexuales.

La guerra entre las FAR y el ejército comenzó en 2023, cuando estallaron tensiones entre los dos antiguos aliados que debían supervisar una transición democrática tras un levantamiento en 2019. Los combates han matado al menos a 40.000 personas, según la OMS, y desplazado a 12 millones. Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que el verdadero número de muertos podría ser muchas veces mayor. Más de 24 millones de personas también enfrentan inseguridad alimentaria aguda, según el Programa Mundial de Alimentos.

Drones y artillería utilizados con frecuencia

Más de 70.000 personas huyeron de el-Fasher en una sola semana, según la Organización Internacional para las Migraciones, uniéndose a cientos de miles ya desplazados en la región. Algunos de los que huyeron llegaron al Estado del Norte, principalmente a pie, a través de un viaje inseguro, especialmente para mujeres y niñas.

Una afluencia de personas desplazadas huyó recientemente de el-Fasher para llegar al campamento de desplazados de Al-Affad en la ciudad de Al-Dabbah en el Estado del Norte, que está a unos 350 kilómetros de la capital, Jartum.

Varias personas que hablaron con AP esta semana relataron detalles desgarradores de su escape de El-Fasher. Othman Mohamed, un maestro que huyó de la ciudad a finales de septiembre, relató que vio cuerpos esparcidos a lo largo del camino y personas colapsando por el agotamiento y el abuso durante el viaje.

Dijo que había vivido una crisis en el-Fasher donde drones y artillería se usaban con frecuencia y no había casi comida. La gente a menudo sobrevivía con Ombaz hasta que fue difícil de obtener en algún momento. Ombaz es lo que queda de prensar aceite de maní.

"En el-Fasher no hay nada más que golpizas y asesinatos usando drones en el cielo que no puedes ver, pero te golpean. El dron te ataca sin que lo sientas", manifestó Rawda Mohamed, quien pasó largas horas caminando hasta el campamento de Al-Affad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.